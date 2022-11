Bloomberg publie régulièrement un classement des Bourses mondiales en fonction de leurs capitalisations.

Dans sa dernière livraison la semaine dernière, l'agence financière Bloomberg a relevé que pour la première fois, Euronext Paris dépassait la Bourse de Londres: 2.823 milliards de dollars de capitalisation face à 2.821. Selon Bloomberg, la capitale britannique paie la dépréciation de la livre (-16% depuis le Brexit), le départ de la place de Londres d'un certain nombre de poids lourds financiers à cause du Brexit et la récente crise engendrée par Liz Truss et sa réforme fiscale. A l'inverse, le CAC 40 parisien explose depuis le Brexit (+25%), dopé, entre autres, par la bonne santé du luxe et de ses entreprises phares comme LVMH, L'Oréal ou Kering.