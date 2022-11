La justice américaine annonce avoir saisi un gigantesque butin en bitcoins d'une valeur de plus d'un million de dollars. Il avait été caché depuis 10 ans dans le fond d'une boîte de pop-corn. Il s'agit des 50.000 bitcoins qui avaient été volés en 2012 à Silk Road, aussi connu comme l'eBay de la drogue. Cette découverte signe la fin d'une des plus grandes enquêtes financières de l'histoire.

C'est un mystère qui a duré près d'une décennie et a fini par valoir plus de 3,3 milliards de dollars. En 2012, un mystérieux vol de plus de 50.000 bitcoins sur le site web Silk Road, un marché noir en ligne aujourd'hui fermé, va secouer le monde des cybercriminels. Il faudra près d'une décennie au FBI pour trouver le voleur. Derrière ce vol au montant ahurissant se cachait James Zhong, 22 ans à l'époque des faits.

La saisie du FBI remonte en réalité à l'année dernière, mais n'a été révélée que cette semaine. Le 9 novembre 2021, des agents de l'Internal Revenue Service américain ont perquisitionné le domicile de Zhong à Gainesville, dans l'État de Géorgie. Ils y ont trouvé 50 676 bitcoins, soit le deuxième plus gros butin jamais réalisé aux États-Unis puisque le cours du bitcoin était alors encore florissant. Certaines des cryptomonnaies volées ont été retrouvées sur un ordinateur caché dans une boîte à pop-corn caché sous une couverture au fond d'un meuble de la salle de bain. Des bitcoins ont également été trouvés sur des disques durs et d'autres supports de données dans un coffre-fort sous le plancher. Le bitcoin est en effet plus facile à cacher que des lingots d'or puisqu'il peut être stocké sur une carte mémoire, soit une plaquette d'à peine quelques centimètres. "Grâce à des technologies de pointe dans le suivi des cryptomonnaies et à un bon travail de police à l'ancienne, les forces de l'ordre ont localisé et récupéré cette impressionnante cachette de produits issus d'une action criminelle", a précisé le procureur Damian Williams, dans le communiqué. Le site Silk Road a été créé en janvier 2011. À son pic, Silk Road concentrait plus de 150.000 acheteurs et 4.000 vendeurs et servait à vendre de nombreux biens illégaux, dont 200 millions de dollars de drogues dans le monde. Il sera fermé par le FBI en octobre 2013. Son créateur, Ross Ulbricht, sera condamné en 2015 à la prison à vie après avoir été arrêté dans le rayon science-fiction d'une librairie de San Francisco. Dans son ordinateur, les enquêteurs vont trouver des clés numériques pour débloquer une partie des portefeuilles de Silk Road . Cela va permettre au FBI de récupérer environ 144.000 bitcoins, mais ce n'était là qu'une fraction du butin estimé de la plateforme. La justice américaine a en effet estimé que l'ensemble des transactions effectuées sur la plateforme s'élevait à 9,5 millions de bitcoins. Les marchés illégaux n'utilisant pas de système de paiement direct, ils devaient passer par un système où les acheteurs créditent en bitcoins un compte contrôlé par les propriétaires de la plateforme. C'est ce compte qui fera, en cas de transaction, le virement aux vendeurs et en se prenant une commission au passage. Tout l'argent en circulation sur la plateforme se trouvait donc concentré dans quelques portefeuilles.Selon les services du procureur, M. Zhong est parvenu à se jouer de ce système et à duper Silk Road en créant neuf comptes différents et en effectuant rapidement environ 140 transactions afin d'inciter le système du site à lui verser environ 50.000 bitcoins, soit l'intégralité du dépôt disponible de Silk Road, à leur tour rapidement transféré vers différents portefeuilles de bitcoins. Cela lui a permis de brouiller les traces et de cacher son identité puisque si les transactions sur la blockchain du Bitcoin peuvent être tracées, encore faut-il savoir où regarder. Après ces manipulations, James Zhong avait finalement consolidé et caché son butin sur deux adresses.L'ironie de l'histoire, c'est que c'est James Zhong qui va causer sa propre perte. Il se serait trahi en déposant en 2019 une plainte pour vol. Dans cette dernière était indiqué un montant important de bitcoins. Cette simple phrase va attiser la curiosité des enquêteurs qui vont finir par remonter la piste et prouver sa culpabilité. S'il est reconnu coupable, Zhong risque une peine de deux ans de prison, mais les procureurs peuvent demander une peine plus longue, allant jusqu'à 20 ans. Selon son avocat, M. Zhong a depuis lors restitué la quasi-totalité des bitcoins volés. "M. Zhong regrette profondément son comportement qui a eu lieu il y a plus de dix ans, alors qu'il n'avait que 22 ans", a déclaré l'avocat dans un communiqué. Si la prise est importante, ce n'est cependant pas la plus grosse saisie de l'histoire puisque le ministère américain de la Justice est parvenu à récupérer les 94.000 bitcoins estimés à 3,6 milliards de dollars volés par un couple de New-Yorkais lors du piratage de la plateforme d'échanges virtuels Bitfinex en 2016. Cette affaire illustre aussi la volatilité du bitcoin. Si le butin de Zhong valait plus de 3,36 milliards de dollars à l'époque de la saisie, il ne vaut plus à peine 1 milliard de dollars au cours d'aujourd'hui. Le montant qu'il rapportera exactement va donc dépendre du moment, mais aussi du type de la vente. En effet, dans de précédentes affaires du même type, la justice a considéré les bitcoins comme des objets, et non comme de l'argent et organise une vente aux enchères. Le lot de bitcoins partira donc au plus offrant.