Consommer des services de banque en marque blanche va devenir de plus en plus "mainstream", selon la patronne d'Aion Bank en Belgique.

Près de 60 % des entreprises belges pensent que la crise du pouvoir d'achat va accélérer l'adoption des solutions dites BaaS (pour Banking-as-a-Service), aussi appelée finance embarquée ou embedded finance. C'est du moins ce qui ressort d'une toute fraîche étude menée auprès de 1.000 décideurs actifs dans des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans trois pays en Europe (au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas). Réalisée à la demande d'Aion Bank, qui via sa licence bancaire européenne propose des services financiers intégrés à d'autres entreprises en collaboration avec Vodeno, celle-ci montre que les solutions bancaires sur-mesure en marque blanche deviennent de plus en plus un élément important dans l'expérience digitale du client. "La finance embarquée continue clairement de gagner du terrain, indique Kim Van Esbroeck, country head d'Aion Bank en Belgique, dont les solutions de paiement sont par exemple utilisées par l'application de partage des dépenses Tricount.Retail, e-commerce...Alors que McKinsey prévoit que le marché des fournisseurs de services BaaS en Europe pourrait atteindre plus de 100 milliards d'euros dans les cinq à dix prochaines années, l'étude d'Aion Bank/Vodeno montre également que plus d'un tiers des répondants ont déjà implémenté des solutions de banque en tant que service dans leur offre (paiement, crédit, outils de fidélisation, etc.) et que 41 % envisagent de le faire dans le courant de l'année à venir. Merci l'inflation ! "On voit en effet que la hausse du coût de la vie est aux yeux d'un nombre grandissant de marques un catalyseur pour intégrer des services de type BaaS, et notamment buy now pay later, dans le trajet du client", observe Kim Van Esbroeck.Quant aux secteurs qui ont le vent en poupe, il s'agit surtout du retail : 63 % des répondants s'attendent à ce que la frontière entre plateformes d'e-commerce et services bancaires traditionnels s'estompe cette année en raison de la multiplication de BaaS sur les plateformes de commerce en ligne. Par ailleurs, près de 70 % des sondés s'attendent à voir davantage de consommateurs utiliser les services bancaires via des marques non financières plutôt que via les circuits bancaires traditionnels. Au point pour Kim Van Esbroeck d'affirmer que "consommer des services BaaS va devenir mainstream d'ici deux ans."