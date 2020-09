Le nom d'un dentiste habitant dans le Brabant flamand apparaît dans les comptes annuels de 385 sociétés-écrans britanniques figurant dans les FinCEN Files, ces révélations d'un consortium de journalistes sur des pratiques de grandes banques suspectées d'avoir permis le blanchiment d'argent sale à grande échelle, rapportent Le Soir, Knack et De Tijd. Le dentiste en question nie toute implication.

"Je ne suis au courant de rien. Ma signature -un cercle et deux lignes-, n'importe qui peut la falsifier", a réagi le dentiste, après avoir été confronté à la même signature que la sienne, figurant sur les documents de centaines de sociétés britanniques, brassant des milliards de dollars. "Je devrais déjà être millionnaire", ajoute l'homme, qui nie être derrière tout transfert d'argent douteux et affirme que l'on a usurpé son identité. Le dentiste, toujours cité par Le Soir, Knack et De Tijd, assure ne même pas posséder de voiture et avoir acheté sa maison à crédit. Toutes les sociétés reprenant sa signature, des LLP de droit anglais, semblent avoir été créées par la même agence: IOS (International Offshore Services). Cette dernière a été fondée par des ex-banquiers de Riga, la capitale lettone. Hasard ou non, le dentiste flamand dont la signature est si facilement imitable s'est marié en 2012... dans le pays balte.