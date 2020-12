L'ex-député Laurent Louis fait l'objet d'une instruction judiciaire. Il vend depuis des années du One Coin, une mystérieuse cryptomonnaie qui cache une arnaque tentaculaire. Nous l'avons interviewé.

Trends-Tendances. Est-ce que vous vendez encore du One Coin ?

Laurent Louis. Ça fait très longtemps que c'est terminé. Depuis qu'il y a une enquête en Belgique, je collabore avec les autorités judiciaires pour qu'on puisse faire la lumière sur la réalité du produit vendu par la société. Comme il y a une enquête, j'applique le principe de précaution, c'est logique.

On parle de blanchiment d'argent, d'une arnaque qui pèse plusieurs milliards d'euros au niveau mondial. Les dirigeants de One Coin sont en fuite ou en prison.

Ça n'a rien à voir ! Carlos Ghosn est poursuivi pour escroquerie. Est-ce qu'on ne doit plus acheter de voitures Renault ? Bien sûr que non. Oui, certaines personnes ont acheté du One Coin pour faire du blanchiment d'argent. Oui, des gens ont gagné de l'argent avec One Coin et ne l'ont pas déclaré aux impôts. Et alors ?

Est-ce que vous avez gagné de l'argent avec One Coin ?

Ben... Peu importe. Je n'ai pas à répondre à ça. Vous n'êtes pas inspecteur des Finances, à ce que je sache.

