Cela fait un bout de temps que les banques belges proposent le service Bankswitching, une offre gratuite et facile qui permet de changer d'enseigne rapidement et sans crainte que les paiements soient interrompus.

Le principe repose sur une collaboration étroite entre les banques pour transférer les ordres permanents et les virements mémo ainsi que les soldes disponibles, pour changer les cartes de paiement et avertir les créanciers et payeurs récurrents. Mais alors qu'il ne concernait jusqu'ici que les comptes courants et leurs paiements, ce service est aussi désormais disponible pour les comptes d'épargne auprès et entre les banques suivantes: Axa, bpost Banque, Crelan, KBC, BNP Paribas Fortis, CBC, Europabank, ING et vdk Bank.