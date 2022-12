La bulle des cryptomonnaies a éclaté en 2022. A quoi faut-il raisonnablement s'attendre en 2023?

Qu'ont fait les cryptomonnaies après le choc? "Hodl and buidl", affirme Scott Speigel, l'un des organisateurs de BitBasel, un événement d'art cryptographique organisé chaque année à Miami. Hodl est un acronyme pour "hold on for dear life", qui invite à littéralement "s'accrocher à la vie" en période de crise. A ce terme courant dans les cercles cryptos a été adjoint celui de buidl (en référence à build qui signifie construire). En d'autres termes: il faut garder la foi. L'idée qu'un "hiver crypto", terme largement utilisé pour désigner un effondrement du prix des cryptomonnaies, est une période où il faut se serrer les coudes, se veut persistante. Chaque baisse a tendance à faire disparaître ceux qui se sont fait berner par le battage médiatique et à ne laisser que le noyau dur, ceux qui créent des applications et la technologie blockchain. La blockchain Ethereum, qui a désormais la deuxième valeur la plus élevée, a été lancée lors du premier "hiver crypto", après une hausse des prix en 2014. L'hiver d'après, en 2017, a également donné lieu à l'intervention de nombreuses applications financières décentralisées. En fait, les cryptomonnaies sont mieux préparées qu'auparavant à buidler pour traverser le grand froid. Des milliards de dollars de capital-risque en cryptomonnaies ont été levés et mis à contribution, ce qui a permis à de nombreux fondateurs de cryptomonnaies de disposer d'un petit bas de laine sur lequel compter lorsque les prix sont bas. La capitalisation boursière de l'ensemble des cryptomonnaies est toujours plus élevée qu'elle ne l'était fin 2020. L'effondrement spectaculaire de FTX au mois de novembre, après la découverte d'un trou de 8 milliards de dollars dans son bilan, a été un choc. Mais d'autres plateformes d'échange, comme Binance et Coinbase, semblent avoir des chances de survivre. En plus des mesures prises pour hodler et buidler, le secteur se prépare à un déferlement de réglementations. Ainsi, trois projets de loi importants sont en passe d'être adoptés à Washington: deux à la portée globale et un autre axé sur les stablecoins, un type de cryptomonnaie adossé à un actif ou à une marchandise. Les législateurs américains s'en prennent aux plateformes qui ont facilité l'activité des cryptoactifs qui, selon eux, s'apparentent à des titres. Qu'est-ce que cela signifie pour le prix des cryptoactifs comme le bitcoin ou l'ether? Si l'inflation subsiste et que la Fed assouplit ses taux d'intérêt, cela permettra probablement aux cryptomonnaies de remonter la pente, étant donné l'étroite corrélation qu'elles ont connue avec les actions en 2022. Mais plus les cryptomonnaies prennent de l'importance, moins il est évident d'imaginer une autre explosion des prix basée uniquement sur le battage médiatique. "Tout le monde se focalise sur la concrétisation d'un cas d'utilisation", affirme un développeur. Si buidler lors de cette crise ne concrétise pas une utilisation réelle des cryptomonnaies au-delà de la spéculation et des escroqueries, le grand froid risque de se prolonger.Alice Fulwood, correspondante à Wall Street pour "The Economist "