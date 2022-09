La banque lance une ligne de crédit "énergie" à taux d'intérêt réduit pour aider ses clients professionnels touchés par la crise énergétique à passer l'hiver.

Les clients professionnels de Crelan et d'AXA Banque (rachetée par Crelan en début d'année) qui ont du mal à payer leur facture d'énergie, malgré une solvabilité saine, peuvent désormais faire appel à une ligne de crédit spéciale baptisée Energie. De quoi s'agit-il ? D'une solution temporaire devant permettre aux entrepreneurs (PME et indépendants) de soulager leur trésorerie via une facilité de crédit de 12.500 à 50.000 euros pendant six mois, et ce à un à un coût inférieur par rapport au tarif normal.

L'Euribor à 6 mois comme référence

"L'ampleur effective de la ligne de crédit est calculée individuellement pour chaque client en fonction de l'augmentation des coûts dus aux factures d'énergie au cours des six prochains mois", précise la banque. Quant au taux appliqué, c'est l'Euribor à 6 mois qui sert de référence (taux d'intérêt sur le marché interbancaire pour les prêts à court terme entre banques), lequel est ensuite majoré de 1 %. A titre indicatif, aujourd'hui le taux d'intérêt de la ligne de crédit serait de 2,80 %.

"En tant que banque coopérative, nous considérons qu'il est de notre devoir sociétal de faire le maximum pour nos clients, indique Philippe Voisin, CEO de Crelan. Nous vivons une crise énergétique sans précédent. Tout comme nous avons offert une solution aux agriculteurs et aux horticulteurs pendant la période de sécheresse, nous voulons à nouveau être proches de nos clients et les aider à traverser les mois d'hiver à venir."

L'initiative vient s'ajouter au dispositif de report des remboursements en capital du crédit logement pour les ménages étranglés par la crise énergétique mis en place dernièrement par l'ensemble du secteur bancaire.

