La reprise d'AXA Bank Belgium par le groupe Crelan ayant été finalisée le 31 décembre dernier, l'intégration effective des deux banques peut dès lors commencer. Cela prendra plus de deux ans, selon un communiqué de presse de Crelan.

Au cours des 27 prochains mois, les deux banques prépareront une fusion afin de poursuivre toutes les activités bancaires sous le logo de Crelan. "Dans un premier temps, les deux banques continueront d'exister côte à côte et rien ne changera pour les clients. Et dans une phase ultérieure, lors de la migration et de l'intégration proprement dites, Crelan mettra également tout en oeuvre pour que le processus se déroule aussi bien et aussi efficacement que possible pour les clients", précise le communiqué.

Aucune décision n'a encore été prise concernant d'éventuelles fusions d'agences ou d'autres changements résultant de la fusion, souligne encore Crelan. "Une concertation structurelle avec les partenaires sociaux et les représentants des agents bancaires indépendants au cours du processus d'intégration permettra de garantir que la fusion se déroule de manière optimale et transparente." La banque estime que la combinaison des compétences existantes dans les deux réseaux de vente permettra "d'optimiser la taille et le fonctionnement" des agences, et ainsi "mieux répondre aux besoins de conseil souvent plus spécialisés de nos clients".

Par ailleurs, dans les deux années à venir, les produits et processus des deux banques seront alignés et toutes les données seront stockées dans une plate-forme informatique uniforme. Crelan prévoit dès lors d'investir, d'ici à la fin de 2024, 131 millions d'euros à la migration et à l'intégration informatiques et 50 millions d'euros à la poursuite de la modernisation des systèmes informatiques.

Enfin, les polices d'assurances dommages et solde restant dû d'AXA Belgium seront distribuées dans toutes les agences Crelan.

Pour Crelan, cette acquisition signifie un doublement de sa taille. La banque fusionnée, avec un total bilantaire d'environ 53 milliards d'euros, occupera la cinquième place dans le paysage bancaire belge, après les quatre grandes que sont BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING Belgique, et avant Argenta. Le Groupe Crelan "pourra s'appuyer sur une structure de capital solide. Après la clôture de la transaction, le ratio Total Capital s'élève à 18,8 %", précise-t-il.

"Nous avons rapidement vu l'opportunité de cette opération pour l'avenir de notre banque et nous avons continué à croire à une issue favorable tout au long du processus. Nous restons une banque 100% belge avec des racines 100% coopératives. Grâce à notre réseau d'agents indépendants, associé à une numérisation moderne des services bancaires, nous offrons à nos clients un modèle bancaire unique", a déclaré Luc Versele, président du conseil d'administration de Crelan.

M. Versele est désormais également président d'AXA Banque Belgique. Un nouveau comité de direction sera à la tête des deux banques pendant la période de transition, puis de la banque fusionnée. Y siégeront certains anciens administrateurs d'AXA: Jeroen Ghysel (CIO), Emmanuel Vercoustre (CFO) et Pieter Desmedt (CRO).

