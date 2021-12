AXA, l'assureur allemand Allianz et la société de fonds française Amundi vont soutenir Crelan à hauteur d'au moins 425 millions d'euros en vue de la reprise d'AXA Bank. Crelan va aussi lever du capital coopératif à hauteur de 220 millions d'euros, rapporte jeudi L'Echo.

Avec cette opération, qui a reçu le feu vert des régulateurs, Crelan deviendra le numéro cinq du secteur. Selon le prospectus approuvé par la FSMA, l'acquisition de la filiale bancaire du géant français de l'assurance s'élèvera à 590 millions d'euros. Crelan devra aussi verser 90 millions à AXA Allemagne pour l'acquisition d'un prêt auprès d'AXA Bank. Et comme, d'autre part, AXA rachète la filiale d'assurance de Crelan pour 80 millions d'euros, le montant net de l'acquisition est de 600 millions d'euros, précise le quotidien économique.

En plus de l'effort d'au moins 425 millions d'euros des trois partenaires (225 millions pour Axa, 125 pour Allianz et 75 pour Amundi), CrelanCo lèvera aussi un capital coopératif de 220 millions d'euros lors des trois prochaines années. Un objectif jugé "optimiste mais réaliste" par la banque.

