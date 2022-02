Les prix de l'énergie et notamment du gaz naturel pour se chauffer ont explosé ces derniers mois. Afin d'aider les consommateurs à réduire leurs factures et à éviter le gaspillage énergétique, CallMePower propose quelques conseils pratiques.

La consommation annuelle de gaz va augmenter de 85% cet hiver pour les Belges se chauffant au gaz. La société CallMePower donne quelques conseils pratiques pour faire des économies d'énergie.

Utiliser correctement les vannes thermostatiques : les vannes thermostatiques permettent d'économiser de l'énergie. Elles servent en effet à réguler le débit d'eau chaude dans les radiateurs et par conséquent la température. Lorsque la pièce atteint la température souhaitée, ces dispositifs dirigent la chaleur produite vers les autres radiateurs. Il est conseillé de régler la vanne sur la position maximale d'avril à octobre, lorsque la chaudière centrale est éteinte, afin d'éviter les problèmes de pression lors de la remise en marche.

Régler correctement la température : afin d'éviter de gaspiller du gaz, il est conseillé de régler la température au minimum dans les pièces qui ne sont pas utilisées en journée. Dans la cuisine, lorsque le four et la cuisinière sont allumés, la pièce se réchauffe de 2 ou 3 degrés, les radiateurs peuvent donc y être réglés à une température plus basse. En général, la température recommandée dans le salon est d'environ 20°C, tandis qu'elle peut être réglée sur 1 ou 2 degrés de moins dans les chambres. Selon CallMePower, chaque degré inférieur permet de réduire la consommation de gaz de 5 à 10%.

Ne pas éteindre les radiateurs : lors d'absences prolongées, il est conseillé de ne pas éteindre complètement les radiateurs mais de les régler au minimum (la température ne doit pas dépasser 12 à 15 degrés). Réchauffer votre habitation lorsque vous rentrez chez vous après avoir éteint complètement le système de chauffage nécessite en effet une quantité importante d'énergie, ce qui entraîne une consommation de gaz plus élevée.

© GETTY

Purger les radiateurs : l'air qui s'accumule dans les radiateurs peut réduire considérablement leur efficacité en entravant la circulation de l'eau. Cela entraîne une réduction du rendement thermique et donc une augmentation de la consommation d'énergie. Il est donc essentiel de purger régulièrement les radiateurs, surtout en automne, avant de remettre en route la chaudière. Il s'agit d'une procédure très simple, qui ne nécessite pas l'intervention d'un technicien : il suffit d'ouvrir lentement la vanne en ayant au préalable placé un récipient pour récupérer l'eau, de laisser sortir l'air des radiateurs jusqu'à ce que le jet d'eau soit constant, puis de la refermer. Effectuez toujours la purge lorsque le radiateur est froid, ou lorsque la chaudière est éteinte depuis au moins une heure.

Ne pas constamment allumer le chauffage : il n'est pas nécessaire de laisser le chauffage allumé jour et nuit. Dans une maison bien isolée, la chaleur accumulée lorsque le chauffage fonctionne assure un degré de confort suffisant, même pendant la période d'arrêt. Pensez donc à éteindre le chauffage durant la nuit ou encore durant la journée lorsque vous vous absentez.

Éviter de couvrir les radiateurs : couvrir les radiateurs diminue leur efficacité en empêchant l'émission de chaleur. Cela provoque également des altérations de la mesure de la chaleur par le compteur. Afin d'éviter une augmentation inutile de la consommation d'énergie, il est essentiel de ne pas recouvrir les radiateurs de caches, d'armoires ou encore de rideaux, afin que l'air chauffé puisse circuler librement.

Opter pour un thermostat intelligent : le thermostat intelligent vous permet de suivre vos consommations en temps réel et à distance, depuis votre Smartphone. Grâce à la télécommande et à la minuterie, le thermostat intelligent permet de gérer les systèmes de manière optimale et de n'utiliser l'énergie que lorsque c'est nécessaire.

