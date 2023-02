Pas toujours facile de savoir quoi acheter avec ses éco-chèques... Bonne nouvelle: dès le mois de mars, vous aurez deux nouvelles manières de les dépenser!

Les éco-chèques sont, par nature, un avantage extralégal proposé à certains employés du secteur privé afin de les encourager à consommer malin. Ces chèques, destinés à l'achat de produits et services à caractère écologique, ont une valeur maximale de 10€ et une durée de validité de deux ans. Seul bémol: les éco-chèques ne sont pas valables partout. Les achats éligibles se limitent en effet à certaines catégories de produits.

Que peut-on acheter avec des éco-chèques?

Actuellement, le règlement prévoit quatre catégories globales de produits et services éligibles:

produits et services écologiques;

mobilité et loisirs durables;

réutilisation, recyclage & prévention des déchets;

circuit court (produits agricoles et horticoles, vendus en circuit court).

Néanmoins, tous les commerçants ne sont pas tenus d'accepter ces chèques comme mode de paiement. C'est une démarche volontaire. Raison pour laquelle il n'est pas toujours facile de trouver des commerces où les écouler. D'autant qu'ils sont limités dans le temps. Heureusement, compte tenu de la pandémie du Covid et des difficultés financières auxquelles doivent face de nombreux travailleurs, le gouvernement a exceptionnellement autorisé la réactivation des éco-chèques périmés en 2022.

Et puis surtout, la liste - bien qu'exhaustive - n'est pas pour autant gravée dans le marbre. Même si seuls les produits inscrits sur cette liste peuvent être achetés via les éco-chèques, le gouvernement veille en effet à la mettre à jour tous les ans. Et l'année 2023 n'échappe pas à la règle: des nouveautés sont prévues dès le mois de mars.

Deux nouvelles manières de les dépenser

En mars 2023, la liste des produits pouvant être acquis avec des éco-chèques est une nouvelle fois élargie. Désormais, ces bons pourront être utilisés pour l'achat de gros appareils électroménagers en seconde main (à l'exception des appareils hybrides, qui peuvent fonctionner tant avec l'électricité qu'avec des combustibles fossiles).

Jusqu'à présent, il fallait qu'ils disposent d'un label énergétique européen (A, B, C...) pour être achetés avec des éco-chèques. Ce ne sera désormais plus le cas.

Vous pourrez également payer un abonnement de parking pour vélo. L'objectif de la démarche est d'encourager la mobilité douce et favoriser la combinaison multimodale du train et du vélo.

Les éco-chèques sont, par nature, un avantage extralégal proposé à certains employés du secteur privé afin de les encourager à consommer malin. Ces chèques, destinés à l'achat de produits et services à caractère écologique, ont une valeur maximale de 10€ et une durée de validité de deux ans. Seul bémol: les éco-chèques ne sont pas valables partout. Les achats éligibles se limitent en effet à certaines catégories de produits.Actuellement, le règlement prévoit quatre catégories globales de produits et services éligibles:Néanmoins, tous les commerçants ne sont pas tenus d'accepter ces chèques comme mode de paiement. C'est une démarche volontaire. Raison pour laquelle il n'est pas toujours facile de trouver des commerces où les écouler. D'autant qu'ils sont limités dans le temps. Heureusement, compte tenu de la pandémie du Covid et des difficultés financières auxquelles doivent face de nombreux travailleurs, le gouvernement a exceptionnellement autorisé la réactivation des éco-chèques périmés en 2022.Et puis surtout, la liste - bien qu'exhaustive - n'est pas pour autant gravée dans le marbre. Même si seuls les produits inscrits sur cette liste peuvent être achetés via les éco-chèques, le gouvernement veille en effet à la mettre à jour tous les ans. Et l'année 2023 n'échappe pas à la règle: des nouveautés sont prévues dès le mois de mars.En mars 2023, la liste des produits pouvant être acquis avec des éco-chèques est une nouvelle fois élargie. Désormais, ces bons pourront être utilisés pour l'achat de gros appareils électroménagers en seconde main (à l'exception des appareils hybrides, qui peuvent fonctionner tant avec l'électricité qu'avec des combustibles fossiles).Jusqu'à présent, il fallait qu'ils disposent d'un label énergétique européen (A, B, C...) pour être achetés avec des éco-chèques. Ce ne sera désormais plus le cas.Vous pourrez également payer un abonnement de parking pour vélo. L'objectif de la démarche est d'encourager la mobilité douce et favoriser la combinaison multimodale du train et du vélo.