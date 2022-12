Depuis le 1er décembre, il est possible de prolonger la validité de vos chèques-repas, éco-chèques et chèques consommation arrivés à expiration. Comment ça marche? Pour combien de temps? Combien de fois pouvez-vous le faire? Est-ce gratuit...? Voici tout ce que vous devez savoir.

Traditionnellement, la durée de validité des avantages extra-légaux tels que les chèques-repas, éco-chèques ou chèques consommation est limitée à 12 ou 24 mois (dépendant de l'émetteur et de la nature du chèque). Néanmoins, ils ne s'utilisent pas partout et bien souvent, une partie de ces chèques arrivent à expiration avant même d'avoir pu être "dépensés" par le consommateur.

Pour éviter que les travailleurs perdent une forme de rémunération et pour protéger leur pouvoir d'achat en temps de crise, le gouvernement fédéral a pris la décision de prolonger la validité de ces chèques. Ainsi, selon l'Arrêté Royal du 22 novembre 2022, depuis le 1e décembre 2022 les travailleurs peuvent demander la réactivation de leurs chèques expirés pour une durée additionnelle.

Sous quelles conditions?

Quels chèques puis-je réactiver?

Cette loi concerne les chèques-repas, les éco-chèques et les chèques consommation:

Dans le cas des chèques Sodexo , il s'agit des Lunch Pass, Eco Pass et Consumption Pass électroniques. Les Eco Pass papier concernés sont automatiquement réactivés pour une période de 6 mois, vous ne devez donc rien faire.

Dans le cas des chèques Edenred, il s'agit des Ticket Restaurant, Ticket EcoCheque et Chèque Consommation Edenred. Les chèques papier sont eux aussi automatiquement réactivés pour une période de 3 mois.

Dans quel délai puis-je réactiver mes chèques expirés?

Le salarié peut demander la réactivation de ses chèques dans un délai de trois mois suivant leur expiration. Concrètement, donc, pour un chèque qui a expiré le 1er octobre, il est possible de demander une réactivation jusqu'à la fin décembre. Mais pour un chèque qui a expiré le 1er août dernier, ce n'est déjà plus possible.

Combien de temps seront-ils valables après réactivation?

Bien entendu, réactiver ses chèques ne signifie pas qu'ils seront à nouveau valables pour une durée d'un an. Le salarié peut demander à l'émetteur de les réactiver pour une nouvelle période de trois mois uniquement. Attention, la demande de réactivation n'est traitée immédiatement mais dans les 10 jours ouvrables. La nouvelle date de validité sera normalement communiquée.

Et s'ils expirent à nouveau?

N'oubliez pas d'utiliser les chèques réactivés! Et pour cause: cette réactivation est unique, il n'est donc pas possible de prolonger plusieurs fois les mêmes chèques.

Combien coûte la réactivation?

Ces réactivations représentent un coût pour les émetteurs... et donc pour les consommateurs. Voici ce que prévoit la loi:

La première demande de réactivation de chèques périmés est gratuite ;

; Les éventuelles demandes de réactivation suivantes peuvent être soumises à la perception d'un paiement de maximum 5 euros par réactivation . Sauf en cas de force majeure: par exemple, le travailleur est hospitalisé pendant plusieurs semaines ;

. Sauf en cas de force majeure: par exemple, le travailleur est hospitalisé pendant plusieurs semaines ; Ce coût est calculé par demande, et non par nombre de chèques ;

La communication des émetteurs à ce sujet doit être claire et transparente.

Quelles sont les démarches à suivre?

Pour réactiver vos chèques expirés, retrouvez toute l'information concernant la procédure à suivre chez votre émetteur:

Pour Monizze, la demande se fait par email. Plus d'infos sur leur site Internet.

Pour Sodexo, trois options possibles: vous pouvez soit réactiver vos chèques expirés depuis votre app Sodexo4You, soit les réactiver sur www.sodexo4you.be ou par téléphone. Plus d'infos sur leur site Internet.

Pour Edenred, la demande se fait dans votre espace personnel MyEdenred. Plus d'infos sur leur site Internet.

