Dans le but de proposer une indemnisation plus rapide et une expérience client digitale optimale à ses clients, Belfius Insurance vient de conclure un partenariat avec MedExel, un acteur solide de la gestion de polices de soins de santé. En marge de cet accord, la compagnie a révélé des chiffres intéressants issus de ses statistiques et d'une enquête menée auprès de 1.350 clients représentatifs. On y apprend que le surcoût moyen (après remboursement de la mutuelle) d'une intervention liée au Covid est de 700 euros. Il peut atteindre 13.000 euros dans les cas les plus graves. On y apprend aussi que les Belges sont négligents avec leur santé: 14% ne font jamais de prise de sang, 23% ne font pas de rappel anti-tétanos, 23% des plus de 55 ans ne dépistent pas le cancer du côlon, 22% ne vont chez le dentiste que tous les deux ans, etc.