Le prêt Coup de pouce apporte un avantage fiscal aux particuliers qui prêtent de l'argent aux PME wallonnes.

Le mécanisme semble attractif puisque 4.419 prêts ont été enregistrés depuis le 1er janvier 2021, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle formule de ce prêt citoyen. Ils représentent un montant total de 31,9 millions d'euros. Cet argent a servi à financer du matériel (29%), du fonds de roulement (23%) ou des bâtiments (21%). Ce sont essentiellement des jeunes entreprises qui utilisent le prêt Coup de pouce, souvent en direct, parfois via des plateformes de crowdlending: 54% des emprunteurs avaient moins de trois ans d'activité et 30% ont eu recours au prêt pour créer leur activité. Les principaux secteurs sont le commerce de détail (26%) et la construction (15%). L'avantage pour les entreprises est de ne devoir verser qu'un taux d'intérêt minime, le prêteur bénéficiant d'un crédit d'impôt de 4% pendant quatre ans et de 2,5% par la suite. Les prêts Coup de pouce ont une durée de 4 à 10 ans. Les prêteurs ont apporté en moyenne 24.000 euros par prêt, 30% des montants étant couverts par une garantie de la Région wallonne. Satisfait de l'impact de cette mobilisation de l'épargne privée au profit des PME, le gouvernement wallon a décidé de prolonger ce soutien pour deux années supplémentaires.