Z-News lundi 16/12/24

Croissance modérée, aucune augmentation des salaires et dettes publiques inquiétantes. Les projections de la banque nationale de Belgique sont loin d’être réjouissantes: On détaille dans un instant / La nouvelle gare de Mons verra enfin circuler son premier train cette semaine, avec 10 ans de retard et une note finale salée / La durée de vie des batteries des voitures électriques seraient bien meilleur que ce qu’on ne pense selon une nouvelle étude. Cela va t’il suffir à relancer un marché en berne?