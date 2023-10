Les partis socialistes et Ecolo approuvent l’idée d’une taxe sur les sur-profits des banques. Alors, bonne ou mauvaise idée? On fait le point dans ce journal. / Les entreprises sont confrontées à une réelle pénurie de talents. CBC dévoile justement les résultats de sa nouvelle enquête dédiée aux jeunes de 18 à 32 ans. /Les agents immobiliers font la soupe à la grimace. Le marché résidentiel est au point mort depuis plusieurs mois et le secteur de la construction s’inquiète.