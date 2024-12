Z-News jeudi 26/12/24

La règlementation européenne sur les cryptoactifs entre en vigueur ce 30 décembre, avec une série d’obligations légales pour protéger l’investisseurs. A quoi faut-il s’attendre? / De plus en plus d’entreprises européennes se tournent vers le marché américain pour poursuivre leur développement. Le rêve américain semble plus que jamais d’actualité avec le retour de Donald Trump / Le secteur du luxe ne gardera pas l’année 2024 comme une année d’exception, bien au contraire. Le marché à perdu 50 millions de consommateurs, les chinois en tête