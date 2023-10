Rencontre inédite entre le comité de gestion du Forem et différents ministres wallons! Il est temps de reprendre en main un marché de l’emploi déboussolé! A qui la faute? Décryptage dans ce journal / L’entreprise Micro-start s’allie à réseau entreprendre et Founds for good pour améliorer le financement et l’encadrement des entrepreneurs / Citroen dévoile sa EC3, un modèle électrique ultra abordable. Une aubaine pour l’Europe qui tremble face à la concurrence chinoise.