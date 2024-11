Trends Talk avec Laurent Alexandre et Jerome Van der Bruggen (09/11/24)

Donald Trump à la Maison Blanche : et maintenant, que fait-on ? Pour parler de l’impact de l’élection sur l’Europe et sur le monde du business, Trends Talk a invité le Dr. Laurent Alexandre, investisseur en IA et grand connaisseur des nouvelles technologies, en compagnie de Jérôme van der Bruggen, responsable de la stratégie d’investissement chez la Banque Degroof Petercam. L’interview est décoiffante. 40 minutes de débat animé par Amid Faljaoui pour comprendre les enjeux de la victoire de Donald Trump.