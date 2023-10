Les syndicats et la direction des supermarchés Match et Smatch se rencontraient ce mercredi, en l’absence de la direction de Colruyt, pour parler du transfert des 57 magasins et de la procédure de licenciement collectif pour les 700 employés des 27 magasins non repris. De son coté, Le groupe Louis Delhaize dit vouloir conserver ses sept hypermarchés Cora et demande des efforts au personnel pour y parvenir.