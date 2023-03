La fédération des agents immobiliers francophones de Belgique, Federia, a publié son « baromètre des locations ». Il en ressort que les loyers augmentent de 4.2% à Bruxelles, 4.6% et 4.7% en Wallonie et en Flandre. Les agences Trevi Immo et Engel&Völkers confirment ces données.