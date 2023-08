Les banques ferment des comptes de belges vivant en dehors de l’UE

Les banques s’attaquent aux comptes de belges résidants en dehors de l’Union européenne. En effet, ceux ci sont fermés de façon brutale, laissant souvent les clients dans l’embarras. Ces quelques135 000 belges ont besoin de ces comptes pour toucher leurs pensions, avoir accès à leurs économies, toucher les loyers s’il sont propriétaires…Le hic ici c’est que la banque est dans tous ses droits.Le client doit tout de même être informé de l’intention de mettre un terme à la relation commerciale et un délai de 2 mois lui est accordé pour qu’il prenne ses dispositions, par contre l’instituion financière n’a pas le devoir de mentionner les raisons de cette fermeture.Du coté de Febelfin, qui représente le secteur financier en Belgique, et des banques, ils invoquent clairement la liberté contractuelle. En tout cas, un constat peut être dressé, c’est que la relation entre ces institutions financières et les clients a radicalement changé ces dernières années.