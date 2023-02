Ce vendredi, le kern se réunit pour discuter de la nouvelle réforme des pensions. Sur la table, deux corrections de la réforme de juillet : le plafonnement du bonus pension et la modification du travail effectif. Quatre autres points sont également ajoutés : la péréquation, la pension anticipée, une taxation sur la pension complémentaire et les sanctions pour les entreprises en défaut. Le président de l’Economic School of Louvain, Jean Hindriks, réagit à ces modifications.