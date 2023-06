Les banques belges se sont montrées très résiliantes face aux défaillances de Crédits Suisse et de plusieurs établissements américains. C’est l’opinion de la Banque Nationale de Belgique qui salue le niveau de fonds propres et de liquidité du secteur et qui lui demande d’augmenter progressivement la rémunération des dépôts. C’est-à-dire les taux de l’épargne.