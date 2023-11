La journée de rencontre dédié à la cogénération, une initiative de COGEN, a eu lieu récemment à Louvain. Une installation de cogénération garantit plus d’efficacité, moins d’émissions de CO2 et plus de flexibilité dans l’approvisionnement énergétique. Lors de la journée de rencontre, diverses entreprises ont mis en avant les bénéfices de la cogénération pour la transition énergétique.