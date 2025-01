30.000 manifestants contre le projet de réforme des pensions

La manifestation de ce lundi à Bruxelles a rassemblé 30 000 personnes pour protester contre les projets de réforme des pensions du gouvernement. Syndicats et travailleurs dénoncent une réduction des droits des pensionnés, avec des mesures impactant particulièrement les femmes et les fonctionnaires. Les syndicats préviennent que la situation pourrait dégénérer en grève générale si la réforme est mise en place. Ces réformes prévoient des économies de 3 milliards d’euros par an sur les pensions, dans un contexte de vieillissement démographique.