Une signature qui vaut 20 millions d’euros. La Région wallonne met 20 millions sur la table pour la troisième phase du projet WINGS. Les patrons de Safran Aero Boosters et de la Sonaca signent à leur tour. Ils vont poursuivre leur programme d’innovation avec des PME du secteur et des centres de recherche. Le but : développer des éléments pour l’avion du futur, un avion bas carbone d’ici 2035.