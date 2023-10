Vers un krach à cause de l’IA?

Cela devrait arriver à la fin de la décennie ou au début des années 2030…

On le sait, 2023 aura été l’année de l’intelligence artificielle (IA) à la Bourse. Malgré un climat économique assez lâche, les promesses de bénéfices et de réductions de coûts futurs que présente l’IA portent les indices vers le haut. Voilà pour le court et moyen terme. Mais à longue échéance, l’IA pourrait aussi provoquer un important choc sur les marchés.

C’est ce qu’estime Gary Gensler, le président du gendarme boursier américain, la SEC. Cela devrait arriver à la fin de la décennie ou au début des années 2030 et ce sera “presque inévitable” si rien n’est fait, explique-t-il au Financial Times.

En cause: les algorithmes, modèles d’IA et agrégateurs de données sur lesquels est basé le marché boursier. Ceux-ci prennent de plus en plus d’ampleur: certaines banques utilisent déjà des modèles comme ChatGPT pour épauler leurs traders dans les compositions de portefeuilles. Au risque de finir par confondre modèle économique et agrégateur de données…

“Peut-être que cela se passera sur le marché hypothécaire. Peut-être que ce sera dans un secteur du marché des actions», estime Gary Genseler. Pour prévenir ce moment Lehman Brothers 3.0, il suggère de créer une régulation horizontale afin d’encadrer l’utilisation de l’IA sur le marché financier pour tous les acteurs concernés. Et d’encadrer la technologie de l’IA elle-même.