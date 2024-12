Un cours multiplié par 46 en deux jours : qui est Nukkleus ?

Nukkleus était encore une entreprise méconnue en début de semaine. Mais un accord conclu dans le secteur de la défense a fait exploser son cours en bourse. Explications.

Un décollage comme celui d’une fusée (c’est le cas de le dire) en bourse, pour Nukkleus. Le cours de l’action de cette jeune entreprise américaine est passé de 1,39, à la clôture de lundi, à 64 dollars, mercredi en début d’après-midi (heure américaine). Soit une multiplication par 46. Elle a clôturé à près de 51 dollars ; ce qui est toujours une multiplication par 36.

Sur la journée de mardi déjà, elle était passée à 11,65 dollars. Ce qui est une multiplication par près de huit et demi. Une hausse folle, mais qui a l’air petite comparée à celle de mercredi.

La valeur marchande de l’entreprise a donc subi le même saut. De 4,5 millions de dollars, elle est passée à 160 en deux jours.

Deal avec le dôme de fer d’Israël

Mais qu’a-t-il bien pu se passer pour que cette action s’envole autant ? En début de semaine, cette entreprise était encore méconnue voire inconnue. Elle n’est pas rentable, et sa mission, indiquée sur son site internet est “d’agréger un écosystème de pointe de marques disruptives de la blockchain et de la finance numérique”. Elle veut créer une sorte de conglomérat, si on veut.

Mais mardi soir, tout a changé. La fintech a annoncé (après la clôture de la bourse) avoir conclu un accord pour acheter 51% de Star 26 Capital. Cette société est active dans la défense, et est notamment propriétaire (à 95%) d’une entreprise appelée RIMON. Et c’est là que cela devient intéressant. RIMON est un fournisseur de composants pour le dôme de fer d’Israël, un système anti-missiles, et d’autres systèmes tactiques et de défense. Il livre des éléments électriques et des véhicules de transport.

Pourquoi cette explosion en bourse ?

Avec les différents conflits dans le monde, le temps est généralement bon pour le secteur de la défense. Nukkleus se positionne donc sur ce marché. Le temps est encore meilleur pour les entreprises actives dans la défense israélienne, au vu des subsides massifs qu’elle obtient de ses partenaires internationaux, dont notamment les Etats-Unis (malgré le mandat d’arrêt émis par la CPI à l’encontre du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pour crimes de guerre, et de nombreux appels au boycott et à l’arrêt de livraisons d’armes). Pour Nukkleus, ce sont ainsi de bonnes perspectives pour les revenus.

“Cette fusion positionne Nukkleus à l’avant-garde d’une industrie de la défense en plein essor. L’acquisition de Star 26 et de RIMON s’inscrit dans le cadre de notre stratégie visant à tirer parti des opportunités offertes par le secteur de la défense, qui a connu une croissance rapide en raison des changements géopolitiques au Moyen-Orient et de la guerre en Ukraine. Cela s’est traduit par une vague d’investissements et d’acquisitions dans des entreprises de défense israéliennes telles que PARAGON et PROTEGO, ainsi que par une augmentation de 12 % des indices de défense en Israël et de 38% des indices similaires aux États-Unis”, justifie Manny Shalom, récememnt devenu CEO de Nukkleus.

L’accord

L’accord a été conclu le 15 décembre. Il comprend des liquidités, des actions, des warrants et des billets à ordre. Le tout pour une valeur de 26 millions de dollars. L’accord prévoit aussi que Nukkleus puisse acheter le reste de Star 26 Capital à une date ultérieure.

A terme, Nukkleus veut aussi s’étendre dans le secteur de la finance, de la tech et de l’immobilier.