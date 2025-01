La sortie d’Assassin’s Creed reportée, Ubisoft dans la tourmente

Le studio de développement de jeux vidéos français Ubisoft a reporté le lancement d’Assassin’s Creed Shadows. Il a également revu à la baisse ses estimations des résultats du trimestre en cours. L’action dégringole ce vendredi.

2025 commençait sous de bons augures pour Ubisoft. Mais on n’est que le 9 janvier, et les choses se sont déjà compliquées. L’entreprise a annoncé ce jeudi soir reporter, de nouveau, la sortie du nouveau Assassin’s Creed. Ce sera finalement pour le 20 mars, au lieu du 14 février.

Cela, alors que Shadows, comme s’appelle le nouveau volet de la saga culte, est un des jeux les plus attendus de l’année et qu’il devait être le fer de lance pour remettre l’entreprise sur les rails. Au-delà, il doit aussi être un des moteurs d’un potentiel rallye du secteur du jeu vidéo en bourse, qui pourrait battre le marché cette année.

Ventes en baisse

La raison invoquée pour ce report est de laisser plus de temps au développement et d’intégrer les retours des joueurs. Mais Ubisoft reste confiant pour “l’opus le plus ambitieux de la franchise” : “Cela nous permettra de livrer le plein potentiel du jeu et de terminer l’année sur une note solide”, selon le CEO Yves Guillemot (parlant d’année fiscale, qui prend fin le 30 juin).

Mais une autre mauvaise nouvelle se cache dans l’annonce. Le groupe revoit à la baisse ses estimations des résultats du premier trimestre de l’année. De 380 millions d’euros, les net bookings passent à 300 millions d’euros. En cause : des ventes plus faibles que prévu, lors des fêtes de fin d’année, du dernier Star Wars Outlaws et l’arrêt d’un jeu vidéo en ligne, XDefiant. Tout comme le report du lancement d’Assassin’s Creed.

La réaction au communiqué (publié après les heures de négociation) ne s’est pas fait attendre en bourse : l’action est en chute de 7,6% ce vendredi matin. Elle se trouve à son plus bas niveau en trois mois. Fin septembre, elle se trouvait dans une mauvaise passe et gravitait à son niveau le plus bas depuis dix ans, mais avait un peu remonté la pente depuis.

Vendre ?

Ces annonces devraient en tout cas relancer les rumeurs de vente et de sortie de bourse d’Ubisoft. Il y a notamment un actionnaire minoritaire (moins de 1% des parts), AJ Investments, qui plaide pour. En octobre, après le premier report du lancement du jeu, il avait déjà annoncé travailler avec d’autres actionnaires pour pousser Ubisoft à la vente, soit au géant chinois Tencent (qui a déjà 10%) soit à des fonds d’investissement privés. Il indiquait alors que des actionnaires représentant 10% des parts étaient d’accord avec sa campagne de pression. Le report et la baisse des estimations vont encore donner de l’eau à son moulin.

En octobre, de nombreuses banques d’investissement avaient également réduit leurs objectifs de prix pour Ubisoft et certaines avaient changé leur recommandation (“d’acheter” à “garder”, par exemple). Ce vendredi matin, il n’y a encore rien à signaler. La baisse des estimations des résultats (de 500 millions d’euros à 350-370 millions, pour le dernier trimestre de 2024) et le report du jeu (de trois mois) avaient aussi été plus importants en octobre.

Mais Ubisoft se veut rassurante, sur le plan financier. L’entreprise indique avoir “mandaté des conseils de premier plan pour étudier et poursuivre diverses options stratégiques et capitalistiques transformantes, afin d’extraire la meilleure valeur possible pour les parties prenantes.” Elle indique aussi continuer à réduire les coûts : en 2025-26 ils devraient être inférieurs de plus de 200 millions d’euros à 2022-23. Elle a notamment fermé trois studios de production “situés dans des zones géographiques à coûts élevés” (États-Unis et Japon). “Nous avons réalisé des progrès solides dans la revue stratégique et opérationnelle initiée il y a quelques mois, qui nous permettront d’envisager avec confiance un avenir plus solide”, conclut Yves Guillemot.