La société de portefeuille vient d’annoncer une augmentation de capital visant à doper sa croissance et à la rendre plus attrayante pour les grands investisseurs. Au vu de la décote, mais aussi de la qualité des participations et de la politique de rémunération à venir, nous conseillons d’y prendre part.

Gimv vient de lancer une augmentation de capital de 247 millions d’euros pour accélérer sa croissance. En exerçant ses droits préférentiels, un actionnaire peut acquérir une nouvelle action pour quatre actions Gimv détenues, au prix de 34,5 euros chacune – une décote d’environ 40 % par rapport à la valeur de l’actif net ( 57,3 euros par action au 31 décembre). Le holding intéressera aussi les investisseurs qui ne détiennent pas encore le titre, puisque le cours actuel affiche aussi une décote exagérée.

Le calendrier pourrait surprendre : vu la décote, il pourrait sembler plus lucratif pour Gimv de racheter ses propres actions que d’émettre de nouveaux titres. Et pourtant, l’opération a du sens car, au vu de la faible capitalisation boursière, le titre de Gimv n’est pas suffisamment liquide pour enthousiasmer les grands investisseurs. Un passage à une plus grande échelle devrait donc contribuer à réduire la décote. Avec cette augmentation de capital, Gimv entend doubler son portefeuille et le porter à 3,5 milliards d’euros d’ici cinq ans. La politique de dividende plutôt généreuse ne sera pas modifiée.

Les nouveaux capitaux permettront aussi à Gimv de relever ses objectifs financiers. Ces dernières années, les actionnaires bénéficiaient d’un rendement net moyen d’un peu moins de 10 % par an, sur la base d’un rendement du portefeuille d’environ 15 %. Sur ce dernier point, l’objectif sera désormais fixé à 17,5 %, notamment grâce à une conservation plus longue des participations dans des entreprises prometteuses. Le rendement pour l’actionnaire devrait se rapprocher du rendement du portefeuille.

Rendement

Le ratio de dépenses devrait également diminuer grâce à des économies d’échelle et à une politique de rémunération davantage axée sur les intérêts des actionnaires ; il a déjà reflué de 3,6 % en 2017 à 2,5 % cette année. Il est clair que l’arrivée de WorxInvest comme nouvel actionnaire de référence fait souffler un vent nouveau chez Gimv, au bénéfice de tous les actionnaires.

Bien sûr, le rendement pour l’actionnaire et l’évolution de la valeur de l’actif net dépendent dans une large mesure des performances des entreprises en portefeuille. Pour ces dernières, le premier semestre de l’exercice 2024-2025, clos le 30 septembre, a été marqué par une hausse moyenne de 12 % du chiffre d’affaires (CA) et de 19 % du cash-flow d’exploitation. Le rendement de portefeuille (12 % sur la période) ne découle donc pas d’une hausse des valorisations. La direction adopte des méthodes d’évaluation assez prudentes, si bien que la décote réelle par rapport à la valeur intrinsèque atteint environ 50 %.

Le bel élan des participations devrait se poursuivre ces prochaines années, ce qui, en sus de la nouvelle politique de rémunération des actionnaires, devrait permettre une hausse constante de la valeur de l’actif net, et donc une création de valeur pour l’actionnaire. Filip Dierckx, président exécutif de WorxInvest, a déclaré avoir toute confiance dans cette stratégie.

Conclusion

L’augmentation de capital vise à doper la croissance de Gimv et à la rendre plus attrayante pour les grands investisseurs. La qualité du portefeuille, sobrement valorisé, et une politique de rémunération mieux alignée sur les intérêts des actionnaires devraient garantir des rendements intéressants dans les années à venir. Ce nouveau départ semble prometteur. Nous maintenons la recommandation d’achat et conseillons aux actionnaires existants, mais aussi aux autres investisseurs, de souscrire.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 36,3 euros

Ticker : GIMB

Code ISIN : BE0003699130

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 1,3 milliard EUR

C/B 2023-2024 : 7

C/B attendu 2024-2025 : 7

Perf. cours sur 12 mois : -14 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -6 %

Rendement du dividende : 6,5 %