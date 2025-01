Sofina : la qualité, avec une décote

Une décote de 20 % sur un portefeuille unique, diversifié et de qualité est excessive ! Sofina demeure digne d’achat.

Le ton positif de la lettre du Nouvel An n’a pas convaincu. La valeur de l’actif net de Sofina est passée à 307 euros par action, mais cette dernière se négocie à 236 euros. Traduction : le holding affiche une décote de plus de 20 % par rapport à sa valeur intrinsèque, ce qui est beaucoup pour Sofina. Elle ne doit pas forcément présenter une forte prime comme en 2021-2022, mais une décote de 20 % sur un portefeuille unique, diversifié et de qualité est excessive. Pour les investisseurs, le cours actuel de l’action reste donc une opportunité d’achat intéressante.

“Les entreprises de notre portefeuille ont tenu la forme ces six derniers mois. Et la dynamique est là pour réaliser de nouveaux investissements et de nouvelles ventes”, écrit Harold Boël, CEO de Sofina, dans la lettre. La valeur de l’actif net a enflé de 7 % au 2d semestre et de 12 % sur 2024. Ces rendements semblent faibles alors que les technologiques américaines en général, et les entreprises d’IA en particulier, flirtent avec des sommets, mais le portefeuille de Sofina est plus largement diversifié.

En outre, Sofina investit dans l’IA par le biais surtout de fonds partenaires réputés, dont la valorisation est encore largement basée sur les chiffres du 3e trimestre de 2024. La valeur de l’actif net de Sofina peut donc avoir encore gonflé. Les chiffres annuels définitifs seront publiés en mars. Si la valeur de ces fonds partenaires monte de 10 %, la valeur de l’actif net de Sofina croît de 14 euros par action. Vu les belles performances des technologiques au 4e trimestre, la valeur de l’actif net de Sofina pourrait être un brin supérieure.

Actifs sous-jacents

Comme de coutume, la lettre de Sofina fait part de quelques mouvements du portefeuille. Après la vente du Groupe Petit Forestier, la principale position est ByteDance, la société mère de Tiktok. La valorisation de ByteDance reflète surtout son potentiel de croissance et sa rentabilité en Chine, compte tenu de l’avenir de TikTok aux Etats-Unis et sur d’autres marchés. La valeur de l’app aux Etats-Unis pose question, Donald Trump exigeant que la moitié de la branche américaine de TikTok soit vendue à des investisseurs américains sous peine d’interdiction de l’app aux Etats-Unis. De plus, les 10 principales positions (29 % du portefeuille de Sofina) sont essentiellement constituées de valeurs européennes, comme Drylock, Biomérieux ou Nuxe. “L’Europe a ses défis, dit Sofina, mais nous surfons sur le fort potentiel d’innovation des entreprises européennes”. Côté sorties, on notera celle, partielle, de Vinted. Parmi les nouvelles participations, on trouve l’américaine Cyera.

Au sujet de 2025, Sofina ne se risque pas à de grandes prédictions. “Le paysage économique est volatil et ambigu. Le retour de taux d’intérêt plus élevés sur certains marchés est en partie dû à cette incertitude et à cette complexité”, estime le CEO. Par ailleurs, il est bien trop tôt pour porter un jugement sur l’administration Trump. Les marchés boursiers américains s’affichent à des niveaux record mais l’économie américaine reste forte et offre de nombreuses opportunités de transactions. “Nous sommes heureux d’avoir une exposition significative à la croissance et au renouveau américains”, ajoute Harold Boël.

Conclusion

Avec un rendement de 12 %, Sofina a fait plus que tirer son épingle du jeu en 2024. Avec un cours de 236 euros, le holding présente une décote de plus de 20 % par rapport à la valeur de l’actif net de 307 euros par action. Cette décote est excessive. Toujours digne d’achat.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 236 euros

Ticker : SOF

Code ISIN : BE0003717312

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 8,1 milliards EUR

C/B 2024 : 9

C/B attendu 2025 : 10

Perf. cours sur 12 mois : +11 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +6 %

Rendement du dividende : 1,4 %