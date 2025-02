Shein menacé par une réforme de Trump: un obstacle à son entrée en bourse?

L’entreprise chinoise Shein espérait entrer sur le marché boursier britannique dès Pâques. Mais une décision de Trump pourrait bien chambouler ses plans.

Le groupe de fast-fashion Shein ambitionne d’entrer en bourse au cours du premier semestre de cette année. Mais les obstacles s’accumulent… repoussant toujours plus loin l’échéance. D’un côté, les actionnaires de Shein font pression sur le site chinois pour qu’il réduise sa valorisation à environ 30 milliards de dollars (28,64 milliards d’euros)*. De l’autre, une possible modification des règles d’importation aux États-Unis menace directement son modèle économique, selon le Financial Times. L’administration Trump prévoit en effet de supprimer la règle “de minimis“.

Fin de la règle « de minimis »: de quoi s’agit-il?

La valeur de minimis désigne le seuil à partir duquel les droits de douane et taxes s’appliquent. Si la valeur totale d’un envoi se trouve sous le seuil de minimis, les droits de douane et taxes ne s’appliquent pas. Aux États-Unis, par exemple, ce seuil correspond à 800 dollars.

Concrètement, cette règle permet à des entreprises comme Shein d’expédier aux États-Unis des colis d’une valeur inférieure à 800 dollars sans payer de droits de douane. C’est ce qui lui permet, entre autres, de proposer des prix ultra-compétitifs aux consommateurs américains.

Sous la présidence de Donald Trump, une réforme vise néanmoins à supprimer cette exemption. Si cette règle est abolie, tous les produits, quelle que soit leur valeur, seront soumis à des droits de douane lorsqu’ils entreront aux États-Unis.

Baisse de valorisation* Les actionnaires de Shein ont en effet suggéré qu’un ajustement est nécessaire pour que sa potentielle introduction en Bourse au Royaume-Uni soit acceptée. Au début du mois, Reuters a révélé que Shein était prêt à réduire sa valorisation à environ 50 milliards de dollars (environ 48 milliards d’euros), une diminution de près d’un quart par rapport à sa valorisation de 66 milliards de dollars (environ 63 milliards d’euros) en 2023 à la suite de sa dernière levée de fonds.

Pourquoi c’est un problème pour Shein?

La stratégie commerciale de Shein repose sur des prix ultra-bas, souvent bien en dessous de 800 dollars par commande. Si la règle du “de minimis” est supprimée, chaque colis expédié par Shein sera taxé, ce qui augmentera considérablement ses coûts. Pour compenser, l’entreprise n’aura d’autre choix que d’augmenter ses prix.

Une hausse qui pourrait la rendre beaucoup moins compétitive face à des marques américaines déjà implantées sur le marché. D’autant que Shein ne possède pas d’usine aux États-Unis, contrairement à d’autres marques locales. Elle expédie des colis à bas prix directement depuis les usines chinoises.

Cette réforme pourrait dès lors porter un coup dur à Shein, alors qu’elle tente de séduire les investisseurs en vue de son entrée en bourse.