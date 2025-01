Rumeurs de rachat de Glencore par Rio Tinto : infondées

Selon plusieurs médias, Rio Tinto et Glencore auraient entamé des discussions l’année dernière en vue de fusionner. Les deux entreprises s’abstiennent de tout commentaire à ce sujet. Mais un tel scénario nous paraît peu réaliste, pour plusieurs raisons.

En rachetant Arcadium Lithium, à l’automne dernier, pour 6,7 milliards de dollars, Rio Tinto est déjà devenu le troisième producteur de lithium au monde. En outre, Jakob Stausholm, CEO de Rio, a déclaré aux actionnaires être défavorable à de nouvelles grandes transactions à court terme. Une nouvelle division, Rio Tinto Lithium, regroupera les actifs d’Arcadium et le projet Rincon (Argentine) de Rio. Par ailleurs, une fusion de Rio avec Glencore entraînerait peu de synergies de coûts. Par exemple, Glencore compte une importante division charbon alors que Rio n’est plus actif dans ce secteur depuis longtemps. Seules les mines de cuivre de Glencore sont susceptibles d’intéresser Rio. Et puis, leur culture d’entreprise est totalement différente.

Chiffres

Rio publiera ses résultats annuels le 19 février. Ces dernières années, le minerai de fer a assuré en moyenne plus de 70 % de son bénéfice d’exploitation (Ebitda). Ce n’est que l’an passé que son prix a chuté de plus d’un cinquième. Chute que la hausse des prix du cuivre et de l’aluminium a compensée en partie. Aussi, la forte appréciation du dollar américain (USD) par rapport aux dollars australien et canadien, entre autres, a été profitable à Rio, qui vend ses matières premières en USD mais peut régler la plupart de ses coûts en monnaie locale. Rio a déjà fait part de ses chiffres de production de l’année 2024. La légère baisse de la production de minerai de fer (-1 %), à 328 millions de tonnes, est conforme aux attentes. La production de cuivre a crû de 13 %, portée par Escondida (Chili) et Oyu Tolgoi (Mongolie). Cette dernière mine contribuera encore à la croissance de l’activité durant des années. Elle s’inscrit également dans la stratégie de Rio visant à réduire sa dépendance à l’égard du minerai de fer. Rio a déjà revu à la hausse son objectif de production de cuivre pour 2025. Comme celle de cuivre, sa production d’aluminium a augmenté, en 2024.

Les dépenses en capital de Rio s’élèveront à 11 milliards de dollars cette année ; 3 milliards seront consacrés à la croissance et 8 milliards à l’entretien des actifs. En raison de l’acquisition d’Arcadium Lithium , la dette nette a grimpé à 11,8 milliards de dollars, ce qui reste correct au regard de l’Ebitda (19,6 milliards). Le dividende n’est donc pas menacé.

Conclusion

Un mariage de Rio Tinto avec Glencore peu de temps après son acquisition d’Arcadium nous semble très peu probable. Bien que la Chine, son principal débouché, donne des signaux contradictoires, fondamentalement, Rio est bien positionné pour profiter des prochains redressements des prix des matières premières. L’action est abordable, à moins de cinq fois l’Ebitda, et offre un rendement alléchant. Digne d’achat.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 50,91 livres

Ticker : RIO LN

Code ISIN : GB0007188757

Marché : LSE

Capit. boursière : 80,9 milliards GBP

C/B attendu 2024 : 9,5

C/B attendu 2025 : 8,5

Perf. cours sur 12 mois : -5 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +9 %

Rendement du dividende : 6,8 %