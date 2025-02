Résultats record chez KBC

Pour exprimer et résumer les résultats annuels de 2024 de ce jeudi en termes bibliques, « KBC est un rocher, sur lequel l’investisseur/actionnaire peut construire son église ».

Le marché était d’ailleurs confiant, puisque l’action KBC a clôturé la veille de la publication des résultats annuels à son plus haut niveau depuis la crise bancaire de 2008. Et une fois de plus, cette confiance s’est avérée justifiée. KBC est synonyme de qualité, de fermeté tranquille dans ses résultats. Ce jeudi, elle est en hausse de près de 4%.

Les analystes avaient pourtant placé la barre assez haut. Mais la grande banque belge a réussi à dépasser cette barre un peu plus que les trimestres précédents. Tout d’abord en ce qui concerne les revenus nets d’intérêts, qui constituent toujours la base solide des bénéfices d’une institution financière. Nombreux sont ceux qui pensaient que le pic avait été atteint en 2023, mais grâce à une dernière poussée importante, KBC l’a encore dépassé en 2024.

Chiffres

Alors que les analystes s’attendaient en moyenne à 1,38 milliard d’euros, c’est un chiffre de 1,433 milliard d’euros qui a été réalisé. Le chiffre trimestriel le plus élevé pour 2024 ! C’est donc un peu mieux que les 1,394 milliards d’euros du troisième trimestre et que les 1,360 milliards d’euros du même trimestre en 2023. Ce qui fait cinq trimestres consécutifs avec une légère tendance à la hausse, mais surtout une très grande stabilité dans un monde financier qui ne se sent pas si stable.

Cela donne le chiffre final pour l’exercice 2024 de 5,574 milliards d’euros, qui est également supérieur à l’attente précédemment déclarée d’un revenu net d’intérêts de 5,5 milliards d’euros (5,47 milliards d’euros en 2023).

À 1,116 milliard d’euros, le revenu net du dernier trimestre de 2024 était également supérieur au consensus des analystes de 1,02 milliard d’euros. Il est aussi remarquablement meilleur que le bénéfice net de 677 millions d’euros enregistré au quatrième trimestre 2023. Par action, cela donne 2,75 euros, contre 2,14 euros au trimestre précédent et 1,59 euro par pour la période octobre-décembre de l’année dernière.

Ce résultat s’explique en premier lieu par des revenus nets de commissions nettement plus élevés (augmentation des commissions pour les activités de gestion d’actifs et les services bancaires) et par un avantage fiscal unique (liquidation des activités restantes de KBC Bank Ireland). Les actionnaires peuvent se réjouir de ce bon résultat. Un dividende intérimaire extraordinaire supplémentaire de 0,70 euro brut par action a déjà été versé en mai. À cela s’ajoute le dividende intérimaire « habituel » de 1 euro brut par action en novembre et un dividende final de 3,15 euros par action en mai 2025.

Conclusion

KBC a dépassé toutes les attentes et sa prévision d’au moins 5,7 milliards d’euros de revenus d’intérêts nets est également supérieure au consensus des analystes de 5,62 milliards d’euros. KBC prouve ainsi une fois de plus qu’elle est de qualité supérieure au sein du secteur bancaire européen et que la prime d’évaluation est à juste titre supérieure à la moyenne du secteur européen avec une évaluation à 1,4 fois la valeur comptable, un ratio cours/bénéfice attendu proche de 10 et un rendement du dividende de 6%. Maintenir fermement.

Recommandation : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Prix : 81,80 euros, à l’heure d’écrire ces lignes

Symbole : KBC BB

Code ISIN : BE0003565737

Marché : Euronext Brussels

Capitalisation boursière : 32,89 milliards d’euros

Ratio cours/bénéfice en 2024 : 10

Ratio cours/bénéfice attendu en 2025 : 10

Différence du cours sur les 12 derniers mois : +34%

Différence du cours depuis le début de l’année : +6%

Rendement du dividende : 6,1