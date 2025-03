Qu’est-ce que le Trends Invest Challenge et comment y participer? (vidéo)

Le grand concours d’investissement en bourse de Trends-Tendances, le Trends Invest Challenge, commencera le 24 mars. En quoi consiste ce concours? Comment y participer et jouer ? Comment se mesurer à ses amis et à ses collègues ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour ne pas rater cette opportunité de gagner différents prix, dont 10.000 euros.

Vous avez toujours voulu investir en bourse, mais vous n’avez jamais osé franchir le pas par peur de perdre vos fonds ? C’est une crainte très fréquente. Et c’est pour cela que Trends-Tendances lance le Trends Invest Challenge, un concours boursier et d’investissement qui vous permet d’investir en bourse… avec de l’argent fictif. Cela, pour vous donner l’opportunité de faire vos premières expériences en bourse et d’apprendre à investir.

Le concours est bien sûr également ouvert aux investisseurs plus chevronnés, qui veulent se mesurer aux autres joueurs.

Mais qui se débrouillera le mieux ? L’investisseur actif depuis des années ? Ou la chance du débutant permettra-t-elle à des personnes fraichement débarquées dans le monde de la bourse de surperformer ? Dans tous les cas, il y a de belles récompenses à la clé : des prix, de l’argent réel cette fois:

1.000 euros, par semaine, pour le portefeuille le plus performant de la semaine.

10.000 euros pour le portefeuille le plus performant de toute la durée du concours.

Ces sommes seront attribuées sous la forme d’un portefeuille d’actions au choix avec notre partenaire KeyTrade Bank, afin de poursuivre l’expérience du concours… à la véritable bourse.

Le concours commence officiellement le 24 mars. Il dure dix semaines, jusque fin mai. Mais vous devez vous inscrire à l’avance, afin de déjà tester la plateforme. Les compteurs seront remis à zéro le 24 mars, avec l’ouverture de la bourse.

Participez au TRENDS INVEST CHALLENGE

Pour débuter, appuyez sur “S’inscrire”, dans la barre du haut ou en bas de la page, sous le compte à rebours et le contenu de présentation du jeu.

S’ouvre alors une fenêtre dans laquelle il faut sélectionner les actions, en appuyant sur les cases “+ Ajouter au portefeuille”. Dans la fenêtre qui s’ouvre, une barre de recherche s’affiche dans laquelle il est possible de tapper le nom des entreprises. Mais on peut aussi parcourir les différents secteurs pour trouver les actions. La possibilité existe d’effectuer une sélection aléatoire, en appuyant sur la case “Choisissez pour moi”.

Découvrez la vidéo du YouTuber boursier belge GautEco, qui montre le procédé d’inscription au Trends Invest Challenge et comment y jouer. Il participe également au concours, en tant qu’expert. Vous pouvez même rejoindre sa ligue (lire plus bas).



Il faut choisir cinq actions, au minimum. Chaque action choisie couvrira 5% de votre portefeuille. Pour augmenter votre position, vous devez tirer la languette vers la droite, ce qui fait augmenter le pourcentage. Vous pouvez donc choisir les différentes expositions que vous voulez à ces actions. Le maximum, par action, est de 25%. Vous devez également investir au moins 75% du cash disponible pour constituer votre portefeuille.

Lorsque votre sélection est faite, appuyez sur “Suivant”. Vous pouvez alors créer votre nom de joueur ou de joueuse et celui de votre portefeuille. Ensuite, vous devez créer votre compte Roularta, si vous n’en avez pas déjà un (dans ce cas, connectez-vous) et vous pouvez également rejoindre le Trends Invest Club ; c’est-à-dire vous inscrire à notre newsletter Bourse qui vous fournira tous les jours de précieuses informations au sujet du monde des actions (et des nouvelles concernant le déroulement du jeu tous les lundis).

Voilà pour l’inscription. Vous arrivez ensuite sur la page d’accueil, ou vous verrez chaque jour l’évolution des cours des actions de votre portefeuille. En haut du graphique à droite, vous pouvez appuyer sur “Total”pour voir l’évolution de la valeur de votre portefeuille depuis sa composition.

Vente et achats d’actions

Le but du jeu, donc, c’est d’investir en bourse. Mais attention : ce n’est pas un concours de day trading et de spéculation. Vous pouvez vendre et acheter des actions tous les jours, mais il n’y a qu’une seule transaction possible par jour. Celle-ci s’effectue le matin à l’ouverture de la bourse, à 9h (avec un délai de 15 minutes environ), et tous vos ordres d’achat et/ou de vente seront alors réalisés d’un coup.

Pour acheter ou vendre des actions, il faut appuyer sur “Gérer le portefeuille”, en bas de vos actions. Là, comme lors de l’inscription, vous pouvez réduire ou augmenter votre position, ou appuyer sur la croix “X” pour vendre toutes vos actions d’une entreprise. Pour acheter des actions d’une nouvelle entreprise, il faut appuyer sur “+ Ajouter au portefeuille”. Lorsque vous réduisez une position, vos liquidités augmentent. Ce rééquilibrage sera alors en attente jusqu’à la prochaine ouverture de la bourse. Vous pouvez le modifier ou l’annuler d’ici là.

Deuxième portefeuille : en haut à droite de votre portefeuille, il y a un petit “+”. Là vous pouvez créer un deuxième portefeuille. Cette option est réservée uniquement aux abonnés de Trends-Tendances.

Badges : à côté de votre nom, vous trouverez aussi une catégorie avec des médailles. Vous les obtiendrez en accomplissant différentes tâches dans le jeu, comme vendre régulièrement, ou au contraire garder sa position pendant une semaine, se trouver dans le top 1% ou 10% des portefeuilles les plus performants, etc. Combien de badges allez-vous réussir à avoir ?

Leagues

En haut de votre portefeuille, vous voyez votre classement général. En bas de la page d’accueil s’affichent les dix portefeuilles les plus performants du jour, de la semaine et depuis le début du jeu.

Mais ce qui est encore plus amusant et compétitif, c’est de créer des ligues. Vous pouvez en créer pour mesurer vos compétences à celles de vos amis, de votre famille ou de vos collègues. Vous pouvez aussi rejoindre les leagues déjà existantes, que vous trouverez dans le menu du haut sous la rubrique “Leagues”. Puis il y a aussi les leagues officielles, dont par exemple celle du YouTuber GautEco, ou celle de Trends-Tendances, où vous pouvez vous mesurer aux autres lecteurs… et à nos journalistes.

Informations sur la bourse

En dessous des leagues, vous trouvez les profils de nos experts. Vous pouvez observer leurs positions et voir comment ils ou elles se débrouillent.

Juste en dessous, vous trouverez également trois actions : la plus performante du jour, celle qui a le plus progressé dans tous les portefeuilles, et celle qui a été choisie par le plus grand nombre de joueurs.

Plus bas, vous trouverez également nos articles sur l’actualité boursière, une source d’inspiration pour vos achats ou ventes d’actions, ainsi que les nouvelles concernant le concours.