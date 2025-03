Que signifie “Never Catch a Falling Knife” en termes boursiers ?

Les marchés boursiers ont été marqués ces derniers jours par une forte volatilité. Les cours ont connu des hausses et des baisses à un rythme bien plus élevé que d’habitude, signe d’incertitude et de nervosité, rendant encore plus difficile la prévision de la direction que prendront les marchés financiers. De nombreux investisseurs se sont déjà trompés en achetant des actions après une chute des cours, pensant avoir atteint le point bas.

Des cours en forte baisse

Pour mettre en garde contre ce type d’erreurs, l’expression boursière “Never Catch a Falling Knife” (Ne jamais attraper un couteau qui tombe) a vu le jour. L’image du couteau qui chute illustre le danger de vouloir profiter d’un marché en déclin. En substance, cette expression signifie que les investisseurs doivent éviter d’acheter des actions, des matières premières ou d’autres actifs dont le prix chute rapidement. Il est extrêmement difficile de déterminer le point bas d’un marché baissier, et le risque est que le prix continue de baisser après l’achat, entraînant des pertes importantes.

La psychologie des investisseurs, en particulier des débutants, joue ici un rôle majeur. Lorsqu’ils observent une chute brutale du marché, certains sont tentés d’acheter en espérant une remontée rapide des prix.

Des cours en forte hausse

L’inverse est également vrai : la peur de rater une opportunité de hausse. C’est ce qu’on appelle le phénomène “FOMO” (Fear of Missing Out, ou la peur de passer à côté d’une opportunité). Dans le monde financier, cela désigne l’inquiétude des investisseurs à l’idée de manquer une occasion de gains, ce qui les pousse à investir de manière impulsive dans des actions, des cryptomonnaies ou d’autres actifs en forte progression. L’espoir est de réaliser rapidement un profit. Cependant, ces réactions émotionnelles peuvent mener à des décisions impulsives, qui ne sont pas toujours rationnelles.

L’expression “Never Catch a Falling Knife” ne s’applique pas uniquement aux marchés boursiers, mais aussi à d’autres marchés financiers comme l’immobilier, les matières premières et les cryptomonnaies.