Les États membres de l’Union européenne augmentent leurs dépenses de défense face à la menace russe et sous la pression de Donald Trump, qui exige que les membres de l’OTAN consacrent 5 % de leur PIB à la défense, contre 2 % actuellement. Plusieurs entreprises européennes pourraient bénéficier de cette hausse des investissements militaires.

1. Rheinmetall

Capitalisation boursière : 48,17 milliards €

Bénéfice par action (BPA) : 12,97 €

PER : 98,80

Rheinmetall AG est un fabricant allemand de systèmes de défense et d’équipements automobiles. Son secteur défense comprend des véhicules blindés (Puma, Boxer), des munitions, des systèmes d’armes, des solutions électroniques et des systèmes de défense aérienne. La demande pour ses produits devrait croître avec le réarmement des États européens.

L’entreprise innove également en développant des véhicules blindés autonomes. Depuis novembre, la majorité des analystes recommandent l’achat de l’action. En décembre, JP Morgan a fixé un objectif de cours de 800 €, désormais largement dépassé. Rheinmetall dispose de bases financières solides, meilleures que celles de la plupart de ses concurrents européens. Cela rend l’action attrayante, comme en témoigne le ratio cours/bénéfice élevé. Depuis le début de l’année, le cours de l’action a augmenté de plus de 58 %.

2. Airbus

Capitalisation boursière : 139,32 milliards €

BPA : 4,13 €

PER : 32,80

Airbus est surtout connu comme un fabricant d’avions commerciaux, mais il est également un acteur majeur de l’aviation militaire. Parmi ses appareils emblématiques figurent le chasseur Eurofighter Typhoon et l’avion de transport A400M. Avec l’augmentation des capacités militaires des pays de l’UE, les investissements dans les avions de transport deviennent essentiels. La division défense d’Airbus fournit également des hélicoptères et des systèmes de défense aérienne.

L’entreprise française est aussi spécialisée dans les technologies spatiales, notamment les satellites. Le mois dernier, l’Union européenne a approuvé un projet de 10 milliards d’euros visant à créer une alternative européenne à Starlink de SpaceX. Airbus fait partie des entreprises clés d’un consortium européen chargé de mettre en orbite des centaines de satellites de télécommunications.

Enfin, la solide position d’Airbus dans l’aviation commerciale représente un atout supplémentaire, l’écart avec Boeing se creusant de plus en plus. L’an dernier, Airbus a livré 766 avions, soit 31 de plus que l’année précédente. Boeing, en revanche, n’a livré que 348 appareils, soit une baisse de 180 unités par rapport à 2023. Parmi 22 analystes, 18 recommandent l’achat de l’action Airbus.

3. BAE Systems

Capitalisation boursière : 48,35 milliards £

BPA : 0,61 £

PER : 25,05

BAE Systems est une compagnie britannique et le plus grand fournisseur européen de matériel de défense. Il produit des systèmes électroniques, des composants pour avions de combat, des véhicules blindés, des drones, des navires de guerre et des sous-marins. L’entreprise investit aussi dans la cybersécurité.

BAE Systems est impliqué dans la production de l’Eurofighter Typhoon avec Airbus et participe également au programme F-35 de Lockheed Martin aux États-Unis. Son portefeuille diversifié et ses relations solides en Europe et aux États-Unis sont des atouts en période de tensions géopolitiques.

Pour 2025, BAE Systems prévoit une croissance du chiffre d’affaires de 12 à 14 %. La valorisation actuelle et le PER relativement bas laissent penser que l’action est encore sous-évaluée. Le consensus des analystes fixe un objectif de cours moyen à 1 467,41 £.

4. Thales

Capitalisation boursière : 45,33 milliards €

BPA : 4,91 €

PER : 32,74

Thales est un groupe français spécialisé dans les technologies avancées pour la défense, l’aéronautique, l’espace, le transport et la sécurité. Il développe des systèmes radar, de communication, de surveillance, de cybersécurité et de défense aérienne. Il est un acteur clé dans la sécurité et la défense numérique, un secteur en pleine expansion.

Thales fait partie du consortium européen qui développe une alternative à Starlink avec Airbus. En 2024, l’entreprise a enregistré 15,6 milliards d’euros de commandes (+26 %), dont 9 milliards € pour la défense (+40 %).

L’action a été pénalisée fin 2024 par une enquête des autorités françaises et britanniques sur des accusations de corruption, que l’entreprise dément. Depuis janvier, le titre a rebondi de 31,76 %.