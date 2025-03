Proximus reste bien trop bon marché

Proximus a relevé à deux reprises ses prévisions annuelles pour le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sous-jacent (EBITDA) en 2024. Le groupe de télécommunications a également respecté ces prévisions.

Proximus a décidé de regrouper ses activités internationales dans Proximus Global, qui incluent désormais BICS (services pour opérateurs), TeleSign et Route Mobile. L’objectif est de réaliser des synergies.

Le chiffre d’affaires domestique a augmenté de 3,2 % au quatrième trimestre. Sur l’année, la croissance du chiffre d’affaires a été de 3,4 %, ce qui est supérieur aux attentes (3 %). Cette performance est attribuée à l’augmentation du nombre de clients et aux ajustements tarifaires.

D’un point de vue opérationnel, l’année a été bonne avec une croissance du nombre de clients dans les services mobiles, Internet et les services convergents. En revanche, les revenus des services fixes et de la télévision ont diminué. Il est encore trop tôt pour évaluer pleinement l’impact du quatrième opérateur télécom DIGI. Ce dernier n’est pas encore actif dans tous les segments, et Proximus possède déjà Mobile Vikings, une marque qui propose des tarifs compétitifs dans la téléphonie mobile.

La division professionnelle Proximus B2B a bien performé, avec une croissance de 2,1 % et la signature d’un important contrat de cybersécurité pour le gouvernement belge.

Proximus Global a vu son chiffre d’affaires augmenter de 2,7 % au quatrième trimestre et son EBITDA de 6,6 % pour atteindre 45 millions d’euros. Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires a augmenté de 1,6 % l’année dernière (6,43 milliards d’euros), et l’EBITDA a progressé de 3,1 % pour atteindre 1,85 milliard d’euros.

Avec l’amélioration des performances opérationnelles, les investisseurs commencent à se réveiller

Proximus a généré un bénéfice net de 447 millions d’euros, soit une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente. Le flux de trésorerie libre (hors acquisitions) s’élevait à 58 millions d’euros l’année dernière. En tenant compte de l’achat de la participation dans Route Mobile et de l’investissement dans la filiale de fibre optique Fiberklaar, il a été négatif de 727 millions d’euros.

Proximus est sur la bonne voie pour réaliser des économies de coûts d’une valeur de 220 millions d’euros d’ici la fin de l’année. Fin 2024, le total devrait atteindre 150 millions d’euros, et 70 millions d’euros supplémentaires seront réalisés cette année.

Pour l’exercice 2025, Proximus prévoit une stabilité de son chiffre d’affaires et de son EBITDA domestiques. L’EBITDA de Proximus Global devrait augmenter de 20 %, ce qui devrait conduire à une augmentation de 2 % de l’EBITDA du groupe. Les dépenses d’investissement devraient légèrement baisser à 1,3 milliard d’euros.

La vente d’actifs excédentaires continue sans relâche. L’objectif est de financer les investissements en fibre optique sans alourdir le bilan avec des dettes supplémentaires. Proximus a vendu, entre autres, ses centres de données, Mobile Towers Luxembourg et son siège social. D’ici fin 2027, les ventes d’actifs devraient rapporter au moins 500 millions d’euros. En raison des acquisitions, la dette avait atteint 3,91 milliards d’euros à la fin de décembre, contre 3,13 milliards d’euros l’année précédente. Cette année, un prêt de 500 millions d’euros arrivera à échéance. La liquidité totale (trésorerie + ligne de crédit) est de 1,25 milliard d’euros.

Proximus a déjà versé un dividende intérimaire de 0,5 euro par action en décembre. Le solde de 0,1 euro sera versé en avril. En 2025, le dividende restera à 0,6 euro, réparti à moitié en décembre et l’autre moitié en avril 2026.

Conclusion

La chute du cours de Proximus a été largement exagérée, et maintenant que la situation opérationnelle s’améliore, les investisseurs commencent à se manifester. La hausse de l’EBITDA se poursuivra cette année. Le dividende de 2025 sera maintenu, offrant un rendement de plus de 10 % au prix actuel. À mesure que les investissements en capital diminueront dans les années à venir, les flux de trésorerie augmenteront également. Avec un ratio de 3,2 fois l’EBITDA prévu, Proximus reste clairement trop bon marché. L’action reste recommandée à l’achat.

Conseil : Achat recommandé

Risque : Moyen