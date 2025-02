Proximus répond aux critiques, notamment politiques, avec “des résultats remarquables”

“On ne peut pas être plus en forme qu’on ne l’est aujourd’hui”, a résumé le CEO de Proximus, Guillaume Boutin, à la présentation des résultats annuels de l’opérateur belge de télécoms à Evere.

Le directeur général et le président du conseil d’administration Stefaan De Clerck en ont profité pour répondre aux critiques, émanant notamment du monde politique. “Ces résultats montrent que la stratégie menée est bonne”, a jugé l’ancien ministre CD&V.



Une position de numéro 1 au niveau belge, l’ensemble des prévisions de 2024 – déjà rehaussées entre-temps – dans le vert, une croissance tant en Belgique qu’à l’international : les dirigeants de Proximus avaient des raisons d’avoir le sourire vendredi lors de la présentation des résultats annuels du groupe de télécoms. La dernière du genre pour Guillaume Boutin, qui a annoncé au début du mois son départ à la mi-mai vers l’opérateur britannique Vodafone. “Ces résultats remarquables valident notre diversification sur deux piliers, le domestique, le plus important, et l’international”, se félicite le CEO en partance.

“La meilleure réponse aux critiques”

Stefaan De Clerck, président du CA, a été encore plus franc quant à l’impact de ces résultats. “C’est la meilleure réponse aux questions, critiques, commentaires formulés ces derniers mois, notamment au niveau politique”, a expliqué celui qui avait dû s’expliquer avec Guillaume Boutin sur la stratégie de Proximus, à la demande de la commission des Entreprises publiques de la Chambre. Cette demande émanait plus particulièrement du MR et de la N-VA, critiques en raison de l’action à la bourse de Proximus, jugée trop basse.





“Les meilleurs résultats de l’histoire de Proximus sont là. J’espère que tous les partis et tout le Parlement vont lire ces chiffres. (…) Cette stratégie globale est clairement bonne et responsable”, a répété Stefaan De Clerck devant le directeur général.

La ministre des Entreprises publiques Vanessa Matz (Les Engagés) a pour sa part salué par communiqué les résultats de Proximus, une position opposée à son partenaire libéral au fédéral. “Ces résultats illustrent une démarche structurée et un engagement fort dans l’innovation”, a-t-elle noté, appelant à poursuivre les investissements, notamment dans le déploiement de la fibre, un engagement confirmé vendredi par l’équipe dirigeante de l’opérateur télécoms.



“On est droit dans notre stratégie. On sait que ce qu’on fait est bon pour Proximus et, surtout, pour la Belgique. Je pense que ça, la ministre l’a bien compris”, a répondu Guillaume Boutin à Belga. “Il est important de supporter nos champions nationaux et les entreprises qui font les bonnes choses pour le pays”, a-t-il conclu.