Pourquoi le cuivre est en hausse en ce début d’année

Le cuivre est en hausse en ce début d’année. Quelles sont les perspectives pour le reste de l’année ?

La livre de cuivre a récemment atteint 4,8 dollars, son plus haut niveau depuis mai 2024. Elle a gagné 16% depuis début janvier, dopée surtout par le spectre des droits de douane que Donald Trump menace d’imposer sur divers produits. Si l’aluminium et l’acier ont déjà été évoqués, rien n’a encore été décidé pour le cuivre. Les États-Unis importent 45% du cuivre consommé, en premier lieu du Chili et du Canada.

La menace de guerre commerciale a déclenché un déplacement massif des stocks de cuivre vers les États-Unis. Les entrepôts du London Metals Exchange (LME) se vident, ceux du Chicago Mercantile Exchange (CME) se remplissent. En conséquence, l’écart de prix entre le CME et le LME a atteint 1.200 dollars par tonne (0,55 dollar par livre), un record.

Sur les trois premiers trimestres de 2024, la production de cuivre a progressé de 2,3% sur un an, surtout grâce à l’Indonésie, à la République démocratique du Congo et au Chili. La Chine, qui connaît un redressement lent malgré les mesures de relance, reste le plus grand consommateur de cuivre. L’automobile a détrôné la construction : le recours au métal pour les véhicules électriques et hybrides a augmenté de 30% en 2024.

Pour 2025, le consensus table sur une production mondiale de cuivre de 27,3 millions de tonnes et une consommation supérieure de 118.000 tonnes. Le déficit est modeste, mais il se creusera ensuite, car moins de nouvelles mines seront ouvertes à partir de 2025 du fait du manque d’investissement dans de nouvelles capacités.

De belles perspectives

À plus long terme, les perspectives en termes de demande sont excellentes. BHP Group escompte une hausse de 70% de la consommation mondiale de cuivre d’ici 2035. Les applications liées à la transition énergétique représenteront alors 23% de la demande, contre seulement 7% aujourd’hui. La part du secteur numérique (centres de données, IA et 5G) triplera pour atteindre 6% et le poids du secteur automobile va quasiment doubler, à 20% de la demande.

En Europe, le WisdomTree Copper est le plus important tracker qui suit l’évolution du prix du cuivre. Il reproduit les performances de l’indice Bloomberg Copper et affiche un encours de près de 1,3 milliard d’euros. L’ETF est coté sur plusieurs Bourses européennes sous le code ISIN GB00B15KXQ89, avec des frais de gestion annuels de 0,49%.