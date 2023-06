Un accord de streaming qui change la donne pour Lumina Gold

La rédaction répond à la question d’un abonné: « Que pensez-vous de l’accord de streaming conclu entre Lumina Gold et Wheaton Precious Metals? Une cession est-elle toujours d’actualité ? »

Au début de 2020, nous avons lancé le suivi de Lumina Gold, dont le seul actif est le projet d’or et de cuivre Cangrejos en Equateur, dans la perspective d’une vente éventuelle. La pandémie compliquant la vente, Lumina Gold a mené des forages exhaustifs qui ont abouti à une étude de faisabilité préliminaire en avril 2023, montrant que Cangrejos produirait en moyenne, chaque année pendant 26 ans, 377.000 onces troy d’or par an et 41 millions de livres de cuivre, soit une production annuelle impressionnante de 469.000 tonnes d’équivalent or à un coût total de production faible de 671 dollars par once d’or.

Comme prévu en juin 2020, l’investissement initial serait proche de 1 milliard de dollars. La valeur actualisée des cash-flows est de 2,24 milliards de dollars, sur la base de 1.650 dollars par once troy d’or et de 3,75 dollars par livre de cuivre, voire de 3,54 milliards à 1.980 dollars l’once d’or et 4,5 dollars la livre de cuivre.

La publication de cette étude permettra de convenir d’un cadre d’investissement avec le gouvernement et d’entamer le processus d’autorisation de construction de la mine. Une étude de faisabilité finale sera réalisée en parallèle; elle déterminera la décision d’investissement finale en 2025. La construction de la mine durera 2,5 ans.

L’annonce, le 16 mai, de la conclusion par Lumina Gold d’un accord de streaming de 300 millions de dollars avec Wheaton Precious Metals est favorable pour le projet. Il permettra de financer l’étude de faisabilité et l’autorisation, à hauteur de 48 millions de dollars, ainsi que la construction de la mine. Wheaton achètera 6,6% de la production d’or à 18% du prix au comptant. La transaction permet d’éviter de nouvelles augmentations de capital à court terme. Actuellement, un prêt convertible de l’actionnaire principal Ross Beaty (20,8%) finance le fonds de roulement.

L’accord de streaming pourrait également signifier la fin du projet de vente, même si Ross Beaty envisage toujours ce scénario, peut-être encore en 2023. Pour être acceptable, l’offre devrait toutefois dépasser largement la capitalisation boursière actuelle de 189 millions de dollars canadiens (0,50 dollar canadien par action). L’action reste digne d’achat (rating 1C).