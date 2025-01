La rédaction répond à la question d’un abonné : “La raclée prise par les grandes pétrolières américaines vous paraît-elle justifiée ?”

L’évolution des cours des pétrolières américaines telles que Chevron, ExxonMobil et Occidental Petroleum a en effet été désastreuse, ces six derniers mois. L’analyse technique montre que ces valeurs sont nettement survendues. Le cours d’ExxonMobil est même exagérément bas. Plus encore qu’en 2008, lorsque le baril avait fondu de 147 à 32 dollars. Pourtant, le prix du pétrole est en hausse. Sans raison apparente, les investisseurs semblent délaisser les actions de valeur pour les actions de croissance.

ExxonMobil a, à l’occasion de sa récente Journée des investisseurs, présenté son plan stratégique à long terme (League of Our Own). Elle estime que le marché de ses produits atteindra 400 milliards de dollars d’ici 2030, et 2.300 milliards d’ici 2050. Ce n’est pas l’inflation mais bien la croissance réelle des volumes qui permettra ce bond. La major est de surcroît la seule à avoir su compenser l’inflation de 2022. Ses coûts d’exploitation sont désormais inférieurs à ceux de 2019. Une prouesse, alors que beaucoup d’entreprises sont confrontées à une hausse des coûts.

Chevron, plus conservatrice, réduit ses investissements de plus de 5 %. Elle vise la rentabilité à court terme, tandis qu’ExxonMobil estime que d’ici 2050, plus de 50 % de l’approvisionnement énergétique viendra encore des combustibles fossiles. La valorisation d’Occidental Petroleum est bien inférieure à celle d’ExxonMobil et de Chevron. L’entreprise relève pour sa part ses investissements pour l’an prochain, se positionnant entre la prudente Chevron et l’ambitieuse ExxonMobil. On notera que Warren Buffett vient d’investir plus de 400 millions de dollars dans Occidental Petroleum. Le célèbre investisseur attend donc plus des actions de valeur que des actions de croissance.

Après les récentes baisses de leur cours, nous sommes acheteurs de ces trois majors américaines. Occidental Petroleum (rating 1B) affiche la valorisation la plus basse et entend devenir la seule pétrolière à n’émettre aucun gaz à effet de serre de catégorie 3 (émissions indirectes autres que celles liées à l’énergie). Chevron (rating 1A) offre un rendement de dividende de 4,4 % et son dividende a crû en moyenne de 7,1 % l’an ces trois dernières années. Elle demeure digne d’achat en dépit de sa faible valorisation. Le cas d’ExxonMobil est plus complexe. Ses perspectives de croissance nous séduisent mais à court terme, sa sensibilité accrue au cycle conjoncturel nous incite à la prudence. Toutefois, l’action a reculé assez pour que nous osions relever notre conseil à acheter (rating 1A).