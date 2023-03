Trois aristocrates américaines

Les actions dont les dividendes peuvent se prévaloir d’un historique hors du commun sont appelées « aristocrates des dividendes ». La plupart d’entre elles se trouvent aux Etats-Unis.

Deux mil vingt-deux fut une excellente année pour les dividendes. De nombreuses sociétés américaines en particulier, et plus encore celles du secteur du pétrole et du gaz, ont payé des montants records. Les entreprises qui n’avaient pas versé de dividendes pendant la crise sanitaire ont pu revoir leur stratégie. L’indice S&P 500 a acté un dividende estimé à 561 milliards de dollars, contre 511 milliards en 2021 – du jamais vu.

Contrairement aux cours des actions, les dividendes sont très prévisibles. Les sociétés américaines, surtout, peuvent souvent se prévaloir d’antécédents solides en la matière. Les perspectives pour 2023 sont à nouveau excellentes, peu importent l’inflation, les taux d’intérêt et le contexte macroéconomique – des détails, lorsqu’on investit pour le long terme. Loin de se soucier de ces paramètres, les actions de rendement augmentent leurs dividendes année après année.

Maintes entreprises bien connues, dont beaucoup d’“aristocrates des dividendes”, ont d’ores et déjà revu leurs dividendes à la hausse au mois de janvier. A l’heure où nous rédigeons ces lignes, les Etats-Unis ont été le théâtre de plus de 100 augmentations, et ce n’est pas fini. En Europe également, les annonces commencent à affluer. C’est traditionnellement vers le mois de mai que les paiements y sont les plus nombreux (rappelons que la majorité des entreprises européennes ne versent de dividende qu’une fois par an).

Le feu d’artifice qui s’annonce est l’occasion de sélectionner trois actions dont le dividende devrait s’envoler cette année également. Toutes ont en commun un bel historique en la matière – de préférence, 10 années consécutives au moins d’une augmentation vigoureuse. Il s’avère que l’éventail de ces actions est beaucoup plus large aux Etats-Unis qu’en Europe, où les aristocrates que sont notamment Novartis, Nestlé, Roche et Sanofi augmentent à peine leurs distributions. Pour bénéficier d’une croissance spectaculaire, il faut franchir l’Atlantique. Voici trois actions américaines dont le dividende a considérablement augmenté cette année déjà.

1. Zoetis

Zoetis est le leader de la médecine vétérinaire américaine. Ses médicaments, vaccins, produits de diagnostic, tests et technologies de précision sont destinés aux marchés des chiens, des chats, des chevaux, des bovins, des porcs, des volailles, des poissons et des moutons. Présente dans plus de 100 pays, Zoetis réalise près de la moitié de son chiffre d’affaires, estimé à plus de huit milliards de dollars en 2022, en dehors des Etats-Unis. Cette ancienne branche Santé animale de la société pharmaceutique Pfizer a aligné d’excellents chiffres pendant la crise sanitaire, durant laquelle la population a dépensé plus que d’habitude au profit de ses animaux, de compagnie ou non.

La disparition du virus a fait plonger le cours de l’action d’un sommet de 244 dollars en décembre 2021 à 124 dollars en novembre 2022. Ce qui n’est pas entièrement justifié, car les propriétaires d’animaux continueront à dépenser davantage ces prochaines années. Après l’envolée enregistrée en 2021 (+16,5%), le chiffre d’affaires devrait progresser de 5% à 7% par an à moyen terme. Conformément à la tradition, Zoetis mise sur un ratio cours/bénéfice (C/B) de plus de 30 pour 2023. Compte tenu de l’excellence des perspectives à long terme et de l’abondance et de l’évolution permanente du cash-flow annuel, la valeur mérite d’être achetée pour la prévisibilité de sa croissance.

La liste des qualités ne s’arrête pas là. Zoetis, dont les dividendes ne déçoivent jamais, continue en outre à racheter des actions chaque année. Une augmentation de 15% du dividende a été annoncée en décembre: le dividende clôt de la sorte 10 années de hausse consécutives, marquées par une progression moyenne de 24% au cours des cinq dernières années. Sa politique est réellement axée sur le dividende, qu’elle cherche à faire évoluer plus rapidement que son bénéfice par action. Avec un ratio de distribution d’environ 25%, Zoetis, dont le rendement en dividende s’établit actuellement à 0,9% et qui continuera à afficher une croissance supérieure à 10%, dispose d’une très confortable marge de manœuvre.

2. Cintas

Cintas compte parmi les plus grands producteurs d’uniformes professionnels au monde. Ce véritable aristocrate des dividendes loue et vend des salopettes et des vêtements de travail à plus d’un million d’entreprises de toutes tailles, actives dans un large éventail de secteurs. Il réalise 90% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis. Il fournit également des paillassons, des articles de toilette, des trousses de premiers secours et des produits de protection contre les incendies.

En tant que leader de son marché, Cintas dispose d’un énorme pouvoir de fixation des prix, que des contrats intelligents liés à l’inflation lui permettent d’augmenter automatiquement. Il s’avère en outre qu’une fois un contrat conclu, passer à la concurrence est très difficile. Avec ses hausses de prix et sa maîtrise des coûts, Cintas a même réussi à augmenter encore sa marge bénéficiaire l’an passé. Ce n’est pas pour rien que malgré sa valorisation toujours élevée (rapport C/B estimé à 35 pour 2023), la société est une valeur phare sur le marché boursier depuis des années.

Avec un titre dont le cours a augmenté chaque année pendant 10 ans, et un dividende qui croît depuis plusieurs années plus vigoureusement que celui de n’importe lequel des aristocrates, Cintas vaut bien ce ratio C/B très élevé. Elle a relevé en 2022 son dividende de 21%, à 1,15 dollar par trimestre. Le dividende a progressé de 124% ces cinq dernières années (23,2% par an en moyenne), ce qui permet de relativiser quelque peu le rendement en dividende de 1% actuellement atteint. Cintas continuera d’afficher une croissance d’au moins 10 % au cours des années qui viennent.

Le dividende n’a cessé d’augmenter depuis l’introduction de l’entreprise en Bourse, en 1983. Il est payé à un rythme trimestriel depuis 2020. Relativement peu endettée, Cintas présente un excellent bilan. Elle rachète 2% approximativement de ses propres actions chaque année. Elle devrait clore son exercice 2023 (fin mai) sur une croissance de 11%, à 8,7 milliards de dollars, de son chiffre d’affaires, pour 10% au terme du dernier exercice.

3. Nexstar Media Group

Nexstar Media Group est sans doute l’action la moins connue des trois. Avec une capitalisation boursière de huit milliards de dollars, cette société de télédiffusion et de médias numériques est la plus grande entreprise de télévision et de médias locale aux Etats-Unis, où ses 200 stations de télédiffusion actives sur 116 marchés s’invitent dans près de 70% des foyers américains équipés d’une télévision. Nexstar fournit principalement des solutions de publicité locale évolutives, qui passent par 239 applications locales et 120 sites web (d’information) locaux.

Vu le ratio C/B d’un peu plus de 8 et les cash-flows disponibles élevés, que Nexstar affecte principalement à des distributions de dividendes et à des rachats d’actions, il n’est guère surprenant que huit des neuf analystes qui suivent la valeur en recommandent actuellement l’achat. Le seul bémol est la dette, de plus de 6,6 milliards de dollars, qui, ceci étant, a déjà fortement diminué ces dernières années. Le plus important quoi qu’il en soit est l’énorme flexibilité assurée par les importants cash-flows disponibles.

En termes de croissance du dividende, peu de sociétés ont égalé Nexstar au cours de la décennie écoulée. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: cela fait 10 ans que l’entreprise relève systématiquement son dividende, lequel a bondi de 50% cette année – et de 20% au moins chaque année depuis 2013, avec une moyenne de 25% par an. Compte tenu d’un rendement en dividende qui atteint actuellement 2,5%, nous recommandons d’acheter.