TINC, une valeur de dividende très stable

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Vous avez récemment inclus TINC dans la liste des dix valeurs belges les plus sûres. Pourriez-vous faire un point?”

The INfrastructure Company (TINC) vient de publier ses résultats pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2022, le premier des trois semestres de l’exercice en cours, qui dure exceptionnellement 18 mois pour synchroniser l’année comptable du groupe sur l’année civile. Sur la période, TINC a investi 24,4 millions d’euros, à la fois dans des participations existantes (dont 4,7 millions dans l’énergie solaire, avec Storm et Zelfstroom, et 16,2 millions d’euros dans Social Housing Ireland, avec notamment le rachat des 52,5% non encore détenus par TINC) et dans une nouvelle participation: Yally, un nouveau véhicule d’investissement créé en collaboration avec TDP qui entend racheter des logements en centre-ville en Belgique, améliorer leur efficacité énergétique et les louer; TINC y a investi 12 millions d’euros.

Sur le semestre, 35,4 millions d’euros de nouveaux engagements ont été pris, portant le total pour 2022 à 69 millions d’euros; 54 millions d’euros se sont ajoutés depuis. La valeur de l’ensemble des 25 participations a augmenté de 3,8% sur le semestre, à 431,3 millions d’euros.

L’annonce d’un partenariat entre la société de fibre optique Glasdraad et Glaspoort, son concurrent néerlandais, a constitué une nouvelle importante, qui libérera environ 40 millions d’euros pour TINC. Les investissements en cours seront financés par la trésorerie (33,5 millions d’euros au 31 décembre) et une ligne de crédit de 60 millions d’euros récemment contractée. Le holding envisage aussi l’émission d’obligations vertes comme alternative à une augmentation de capital. La valeur nette d’inventaire s’élevait à 465,4 millions d’euros, soit 12,8 euros par action, à la fin de 2022 (12,75 euros par action au 30 juin). Le dividende brut de 0,84 euro par action pour l’exercice prolongé sera versé en mai 2024. Au prorata, il s’inscrit en hausse de 3,75% par rapport à celui de l’automne dernier, soit un rendement annuel brut de 4,6%.

Nous nous réjouissons du recours à d’autres formes de financement pour financer la croissance de TINC, mais n’excluons pour autant pas de nouvelle augmentation de capital au cours l’année à venir. Nous confirmons notre recommandation d’achat pour cette valeur de dividende très stable (rating 1A).