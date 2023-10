Remontée en vue pour les métaux précieux

La hausse des métaux précieux coïncidera avec l’interruption attendue de la remontée des taux longs.

Cela fait sept ans et huit mois que les actions des mines d’or et d’argent ont atteint leur dernier plancher. Le tracker VanEck Vectors Goldminers (GDX), le plus connu du secteur, était tombé à 12,40 dollars le 19 janvier 2016. Les métaux précieux n’ont cessé de progresser depuis, sans pour autant afficher une tendance haussière continue, fréquemment ponctuée de nouveaux sommets – c’est le cas certaines années, mais pas toutes: l’ascension s’opère en réalité par vagues.

La première de ces vagues a duré jusqu’à l’été 2020, plus précisément jusqu’au 5 août. Le tracker GDX a alors frôlé les 46 dollars, ce qui correspond à un bond de 369% en 4,5 ans. A l’époque, l’euphorie était générale. Mais croire que la progression sera éternelle est une grave erreur. De fait: la tendance s’est ensuite inversée pendant plus de deux ans. L’allégresse s’est muée en désespoir et en scepticisme car en plus de durer plus longtemps, le recul a été plus marqué. Le plancher, autour de 22 dollars, a été atteint il y a un an environ. Certes beaucoup plus discrète, la deuxième vague s’est arrêtée juste au-dessus de 36 dollars ce 5 mai, avant de refluer. Le tracker GDX oscille aujourd’hui entre 25 et 26 dollars.

Etiage atteint

Nous pensons l’étiage atteint – par hasard, à la même période que l’an dernier. Ce n’est pas parce qu’il a chuté de plus de 20% depuis son sommet intermédiaire que le marché haussier n’est plus. Il est toutefois crucial que le GDX ne descende pas plus bas que les 22 dollars constatés l’année dernière. Si le plancher reste intact, nous pourrions assister ces 12 à 24 prochains mois à un spectaculaire rebond, avec une première hausse en direction des 46 dollars enregistrés en 2020. Quoi que puissent en dire certains commentateurs, le marché haussier à long terme dans lequel se sont engagés les métaux précieux est toujours bien vivant, et pourrait nous surprendre très agréablement à plus ou moins brève échéance.

Tensions géopolitiques internationales, flambée de l’inflation, régimes autoritaires décidés à se débarrasser du dollar et à emmagasiner de l’or, pandémie de dettes (qui ne posait pas de problème tant que les taux d’intérêt étaient bas…): tous ces facteurs pourraient contribuer à alimenter l’ascension pour le reste de la décennie. Mais à court terme, c’est au recul des taux longs qu’est dévolu le rôle de catalyseur – c’est en effet la remontée des taux décidée par les banquiers centraux qui a empêché les métaux précieux de progresser ces derniers mois. Les indicateurs sous-jacents l’attestent: l’or et l’argent ont atteint leur étiage et devraient entamer une nouvelle ascension, dont le résultat, d’ici un à deux ans, sera sans doute impressionnant. Enfin! Cette belle progression coïncidera donc avec l’interruption attendue de la remontée des taux longs. C’est pourquoi nous continuons à prendre des positions sur l’or et l’argent.