Quatre producteurs d’argent prometteurs

L’argent devrait clore le semestre sur un rendement négatif de quelques pour cent, dans la quasi-intégralité des devises. Les mines suivent le mouvement. Ainsi l’indice Global X Silver Miners a-t-il cédé près de 6% alors qu’en avril, au moment où l’argent a brièvement dépassé 26 dollars l’once troy, il était plus élevé d’un quart. Nous nous sommes récemment penchés sur Pan American Silver et First Majestic Silver, qu’inclut le portefeuille modèle, ainsi que sur Silvercrest Metals. Voici quatre autres producteurs prometteurs.

Hecla Mining

Avec 240 millions d’onces troy de réserves prouvées, Hecla Mining est le plus grand producteur d’argent des Etats-Unis. Le groupe possède trois mines en production: Greens Creek (Alaska), Lucky Friday (Idaho) et Casa Berardi (Québec; or). Keno Hill, dans la province canadienne du Yukon, viendra grossir les rangs au deuxième semestre (Keno est connue pour être tombée dans l’escarcelle d’Hecla lorsque celui-ci a racheté, l’an passé, Alexco Resource Corp. pour une bouchée de pain). Bien qu’elle ne soit pas aussi importante que les autres, Keno affiche des teneurs de plus de 1.000 grammes par tonne, ce qui la rend très lucrative. La mine, dont la construction est presque terminée, devrait produire 2,5 millions d’onces troy d’argent au moins d’ici la fin de l’année. De 14,2 millions d’onces d’argent et 175.000 onces d’or, la production de 2022 avait dépassé les prévisions. La production d’argent atteindra 16,8 millions d’onces cette année, pour tourner autour des 20 millions d’onces en 2025. Si Greens Creek aligne de bons résultats, la croissance, ces prochaines années, viendra principalement de Lucky Friday, qui produira en 2023 4,5-5 millions d’onces troy, pour un coût de moins de 9 dollars. La direction vise pour l’intégralité du groupe un coût de production de 10,75 dollars, ce qui est nettement inférieur à la moyenne du secteur. Parce qu’elle est en train de passer d’une exploitation souterraine à une exploitation à ciel ouvert, Casa Berardi est actuellement le talon d’Achille du groupe. Hecla a clos le premier trimestre sur une dette nette de 421 millions de dollars, soit 1,9 fois le cash-flow d’exploitation. Les liquidités disponibles s’élèvent à 240 millions de dollars. Le groupe s’échange à 12 fois le flux de trésorerie escompté (sur la base du cours actuel de l’argent) et à 1,5 fois la valeur de l’actif net. Il paie un modeste dividende, à quoi correspond un rendement de 0,6%. Ses atouts sont la localisation de ses actifs et, surtout, la faiblesse de ses coûts de production. A acheter, à moins de 5 dollars.

MAG Silver

Le principal actif de MAG Silver, sis au Canada, est sa participation de 44% dans Juanicipio, située à Zacatecas, une des régions les plus favorables à l’exploitation minière du centre du Mexique. Les 56% restants sont détenus par Fresnillo, qui exploite le site. Juanicipio présente des teneurs élevées (556 grammes par tonne en moyenne l’an dernier) et peut se prévaloir d’un coût de production très faible (moins de 10 dollars l’once troy). Elle produit principalement de l’argent, l’or, le zinc et le plomb étant ses sous-produits. Son démarrage a été compliqué, car le site n’était pas raccordé au réseau électrique public; il l’est depuis décembre, ce qui a par ailleurs permis de maximiser la capacité de l’usine de traitement (4.000 tonnes par jour). Cette usine a été exploitée l’an dernier à moins de 50%; le taux a désormais atteint 85% et il continue d’augmenter. Juanicipio devrait produire 12,5 millions d’onces d’argent et 30.000 onces d’or environ cette année. Près de la moitié de cette production est destinée à MAG Silver, ce qui, aux prix actuels, représentera un flux de trésorerie disponible de quelque 150 millions de dollars. MAG Silver a deux autres projets d’exploration prometteurs encore: Deer Trail, dans l’Utah, et Larder, dans l’Ontario. Deux levées de capitaux, qui ont entraîné une dilution de 4%, ont permis d’obtenir 60 millions de dollars, qui serviront à financer d’autres travaux d’exploration. La trésorerie nette tourne autour de 40 millions de dollars. Compte tenu des flux de trésorerie escomptés, MAG Silver se porte financièrement bien. Avec une valeur de l’entreprise de 1,1 milliard de dollars, il se négocie à 0,9 fois la valeur de l’actif net, ce qui est peu. L’action, qui s’échange à moins de 12 dollars en Bourse de New York, est digne d’achat. Le groupe est également coté en dollars canadiens à Toronto.

Endeavour Silver

Endeavour Silver – à ne pas confondre avec Endeavour Mining – possède deux actifs opérationnels au Mexique, à quoi viendra s’ajouter fin 2004 – début 2025 un troisième site, gage d’une croissance substantielle. Guanacevi (80% d’argent et 20% d’or) produira cette année entre 5,2 et 5,7 millions d’onces d’argent et 15.000-17.000 onces d’or. Sa teneur en minerais est élevée mais au vu de ses réserves, sa durée de vie commerciale ne devrait pas dépasser trois ans environ; une prolongation est possible, mais au détriment des teneurs. A Bolañitos, beaucoup plus petite, le rapport est inversé (20% d’argent et 80% d’or). Ce site devrait produire de 0,5 à 0,6 million d’onces d’argent et de 21.000 à 23.000 onces d’or, pour une production consolidée de 8,6-9,5 millions d’onces d’équivalent argent. Contrairement à Hecla et à MAG Silver, Endeavour dégage des marges extrêmement minces. En cause: ses coûts de production, de 20,16 dollars l’once troy au premier trimestre, un chiffre qui se situera entre 19 et 20 dollars pour l’ensemble de l’exercice. Evidemment, plus les prix de vente augmenteront, plus les bénéfices s’envoleront, mais l’inverse est vrai aussi. Le groupe cherche ceci dit à réduire ses coûts. Le projet Terronera (Mexique) devrait y contribuer. La construction de la mine, qui coûtera 230 millions de dollars, est entamée. Les financements sont obtenus et 58 millions de dollars ont d’ores et déjà été investis. Terronera contient environ 60% d’argent et 40% d’or. L’usine pourra traiter 4.000 tonnes par jour et le site devrait produire 4 millions d’onces d’argent et 38.000 onces d’or (7 millions d’équivalent argent) par an. Endeavour dispose de 62 millions de dollars de liquidités et sa valeur d’entreprise flirte avec les 500 millions de dollars. L’action s’échange donc à 0,8 fois la valeur de l’actif net, ce qui, vu la croissance escomptée, est peu onéreux. Le risque est supérieur à la moyenne mais à moins de trois dollars, l’achat peut être envisagé.

Cœur Mining

Cœur Mining fait depuis longtemps partie des titres préférés de nombreux investisseurs dans les mines d’argent. Nous avons toutefois un avis différent, pour plusieurs raisons. La principale est que la participation des actionnaires se dilue d’année en année, sous l’effet de l’émission continue d’actions (le nombre d’actions en circulation a augmenté de plus de moitié au cours des 3,5 dernières années; rien que depuis le début de 2022, 27% d’actions nouvelles ont été émises). L’évolution de la production, des rendements et des réserves exprimée par action ne cesse donc de ralentir. En 2022, 36,8 millions d’actions ont été émises, au prix de 4,07 dollars (40% au-dessus du cours actuel), un chiffre qui atteint cette année déjà 32,9 millions d’unités, à 3,04 dollars par titre. Cœur délaisse par ailleurs de plus en plus l’argent au profit de l’or – l’argent n’a assuré au premier trimestre qu’un tiers du chiffre d’affaires. La direction pronostique pour cette année une production de 345.000 onces d’or et de 11 millions d’onces d’argent. La moitié environ de la production d’or a déjà trouvé preneur, pour un tiers de celle d’argent. Cœur est donc partiellement protégé contre les baisses de prix, mais il ne pourra pas pleinement profiter des remontées. Palmarejo (Mexique), sa principale mine, assure les deux tiers de la production d’argent et 30% de la production d’or. Elle génère également les flux de trésorerie les plus élevés. A Rochester (Nevada; or et argent), l’expansion est presque terminée, mais cette mine aura coûté beaucoup plus cher que prévu: de moins de 400 millions de dollars, le budget initial a été dépassé de près de 70%. A cause de la dilution et des ventes réalisées, Cœur Mining se négocie à 5 fois à peine les flux de trésorerie escomptés; compte tenu de ces deux inconvénients majeurs, il ne peut s’agir que d’un achat spéculatif, à moins de 2,8 dollars.