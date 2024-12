Nos cinq favorites néerlandaises pour 2025

Ces cinq actions devraient, après une année difficile, selon nous repartir à la hausse. Elles sont classées par ordre alphabétique.

Favorite 1 : Avantium

En ouvrant son usine FDCA, Avantium a peut-être permis à son chiffre d’affaires et à ses bénéfices de s’envoler – une perspective que ne reflète toutefois pas encore l’évolution de son cours, qui a perdu près de la moitié de sa valeur en raison du dépassement du prix du chantier. Le groupe a levé, en 2024, 81 millions d’euros en échange d’émissions génératrices d’une trésorerie grâce à laquelle il va pouvoir se concentrer sur ses développements opérationnels cette année. Il devrait démontrer sous peu qu’il dispose d’une solution de remplacement du plastique durable et abordable. Et décrocher dès lors maints contrats de licence, assortis de flux de trésorerie prévisibles ; d’où notre recommandation d’achat spéculative.

Favorite 2 : Basic Fit

L’action Basic Fit a perdu un quart de sa valeur en 2024. Sur le long terme, pourtant, le groupe ne peut que progresser. Le modèle de franchise annoncé en octobre devrait y contribuer : il l’aidera à accélérer sa croissance, tout en le dispensant de financer chacun de ses investissements. Compte tenu de l’importance de son endettement net (2,8 fois le cash-flow opérationnel), il s’agit là d’un projet logique et sage. Nous estimons le bénéfice de 2025 à 1 euro par action.

Favorite 3 : Sligro Food Group

Le titre Sligro, qui a chuté d’un tiers l’an passé, ne s’était plus aussi mal porté depuis 15 ans. La difficile mise en service d’un système informatique intégral en Belgique et la perte de clients (l’inflation rend les consommateurs frileux) expliquent ce phénomène. La météo maussade de l’été n’a pas non plus incité le public à s’installer aux terrasses des restaurants et des cafés. L’annonce de l’interdiction faite aux supermarchés et aux établissements horeca de vendre du tabac à partir d’avril 2025 a néanmoins stimulé les ventes de cette gamme de produits. A un bénéfice prudemment estimé à 1,25 euro par action pour cette année correspond un ratio cours/bénéfice (C/B) de 9 à peine. Comme toujours, 60 % des bénéfices seront distribués, pour un rendement en dividende de 7 %.

Favorite 4 : TKH

Bien qu’elle ne puisse que tirer profit de mouvements comme l’électrification, la numérisation et l’automatisation, TKH a connu un certain nombre de déboires récemment. Deux de ses trois divisions ont déploré une chute de la demande, qu’explique la tendance des clients à ne plus reconstituer leurs stocks. Les problèmes techniques dont a été victime Smart Connectivity ont retardé la mise en service de l’usine de câbles électriques pour éoliennes offshore. La vente de machines de fabrication de pneus, activité dont TKH est numéro un mondial, s’est en revanche révélée fructueuse. Avec un ratio C/B estimé à 8, la valorisation est extrêmement intéressante.

Favorite 5 : Wereldhave

Wereldhave a été très à la traîne (-4 %) par rapport au secteur européen (+12 %) en 2024. Cet investisseur spécialisé dans les magasins de détail ne s’est pas encore débarrassé de ses deux derniers centres commerciaux français et ses résultats d’exploitation ne se sont pas montrés à la hauteur entre janvier et juin. Mais la croissance des loyers s’est accélérée au troisième trimestre et l’on peut désormais miser sur un résultat stable de l’investissement direct. Le portefeuille belge est toujours aussi performant et les centres commerciaux néerlandais commencent à mieux se porter. Le marché du commerce de détail a atteint son étiage, Wereldhave aussi. La sortie de France, en particulier, ne pourra être que profitable au cours. Vu la décote (40 %) et le rendement en dividende (près de 9 %), l’action est terriblement sous-valorisée.