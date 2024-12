NexGen Energy : nouveau jalon pour Rook I

La rédaction répond à la question d’un abonné : “Après l’avancée de la procédure d’approbation fédérale de Rook I, quelles sont les prochaines étapes pour NexGen Energy?”

NexGen Energy a annoncé une bonne nouvelle, le 19 novembre : l’organisme de contrôle fédéral compétent a confirmé avoir achevé l’examen technique de la demande d’autorisation pour la construction de Rook I, le plus grand projet d’uranium non encore développé. Une étape cruciale a donc été franchie en vue de l’approbation par les autorités fédérales. La province de Saskatchewan (Canada), qui abrite le projet, l’avait déjà avalisé en novembre 2023, après avoir refusé des projets similaires pendant 20 ans.

Une date doit désormais être fixée pour l’audition par un comité fédéral, préalable au feu vert. Tout semble toutefois augurer une réponse positive. Depuis le début du processus, en 2019, NexGen Energy travaille en étroite collaboration avec les quatre communautés tribales du site et s’engage à respecter l’environnement, ce qui joue en sa faveur.

Des annonces concrètes concernant le financement de la construction sont attendues dans les prochains mois. Après les opérations de financement menées en 2023 et 2024, le groupe dispose de plus de 800 millions de dollars canadiens (CAD) en espèces et actifs liquides (2,7 millions de livres d’uranium physique).

Les coûts de l’étude de faisabilité menée en 2021 ont été nettement revus à la hausse en début d’année : ceux liés à la construction sont passés de 1,3 milliard à 2,2 milliards CAD et le coût moyen de production sur toute la durée de vie de la mine a été porté de 7,58 à 13,86 CAD par livre d’uranium. Au prix actuel de la livre (95 dollars), la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs atteint 6,32 milliards CAD (7,67 milliards, dans l’étude précédente). Sur les cinq premières années de production, le projet générera un cash-flow disponible de quelque deux milliards CAD l’an, ce qui propulsera NexGen dans le Top 10 des sociétés minières mondiales.

La construction de Rook I devrait commencer au premier semestre de 2025 et durer 40 mois ; la production devrait donc débuter au deuxième semestre de 2028. Les phases de construction sont généralement assorties de flux faibles, mais le spécialiste de l’uranium a déjà rapporté plusieurs résultats de forage impressionnants dans une nouvelle zone minéralisée (Patterson Corridor East) de Rook I, qu’il exploitera probablement ultérieurement.

Ces nouvelles réjouissantes ont porté le cours à un sommet historique, mais le titre reste digne d’achat (rating 1C). NexGen pourrait faire l’objet d’un rachat.